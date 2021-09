Springe

Das Landheim Tellkampfschule in Springe kennen viele Schüler und Schülerinnen der Region Hannover von gemeinsamen Übernachtungen. Denn in Zeiten ohne Pandemie haben im idyllisch gelegenen Gebäude südlich des Deisters etwa 10.000 Kita- und Schulkinder, Musik- und Tanzgruppen und Teilnehmer zum Beispiel von Kirchenfreizeiten ihre Zeit im ehrenamtlich geführten Landheim verbracht. Dann kam die Corona-Krise. „Damit kamen die Schulen nicht mehr“, sagt Martin Werner. „Aber wir haben gelernt, im rauen Maar zu schwimmen.“ Ohne die öffentlichen Fördermittel hätte die Schule aber trotzen Existenzsorgen. Seit Mai kann das Team wieder junge Leute begrüßen. „Wir merken, dass es für die Jugendlichen viel nachzuholen gibt. Vor allem ist die Bewegung in den letzten eineinhalb Jahren zu kurz gekommen.“ Genau darum wurde nun der Spielplatz aufwendig saniert.

Zur Galerie Endlich wieder spielen: Helfer sanieren den Spielplatz

Zum Arbeitseinsatz trafen sich insgesamt 16 Mitglieder und Freunde des Hauses, zu denen auch die Jugendgruppe der Fridays for Future aus Springe gehört. Mit einem Bagger und Schaufeln huben sie etwa zwölf Kubikmeter Boden aus und begradigten die Flächen mit Rindenmulch. „Sämtliche Spielgeräte sollen so besser abgepolstert werden“, erklärte der erste Vorsitzende, Paul Simons. Zudem wurden Fundamente für eine sogenannte Balancierwippe gegossen und etwa sechs Kubikmeter Holzhäcksel aus gelagerten Ästen und Stämmen gefertigt. Bei der Finanzierung der Arbeiten half die Initiative Sommereinsatz der HAZ und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover, die so kleine Vereine in der Region Hannover bei handwerklichen Einsätzen unterstützen möchte.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerkerinnen und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Unter haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Das Landschulheim diente zuletzt auch der Kulturszene als Kulisse. Denn zu den Deisterspielen trafen sich dort diverse Kabarettkünstler wie Christian Ehring, Matthias Brodowy und Desimo. Nun sollen wieder mehr Kinder- und Jugendgruppen zu Freizeiten kommen. Der Spielplatz dafür ist bereit. Und die Helfer und Helferinnen trafen sich nach ihrem Arbeitseinsatz am Lagerfeuer – fast wie in Zeiten vor der Pandemie.

Von Jan Sedelies