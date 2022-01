Hannover

Das Bild mutet ikonisch an. Mitglieder des TSV Poggenhagen kümmerten sich im Sommer um neue Flutlichtmasten in Ilschenheide. Das neue Licht half gleich 13 Jugendmannschaften aus Bordenau und Poggenhagen in der dunklen Jahreszeit. So konnten Spielerinnen und Spieler auch in der Wintersaison trainieren und Punktspiele absolvieren.

„Für die Kupferkabel waren wir auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Schön, dass uns die Initiative Sommereinsatz weiterhelfen konnte“, sagt Jugendleiter Karsten Dohrmann. Der Platz war eine Brachfläche. Dank eines früheren Arbeitseinsatzes wächst aber inzwischen dichter, kurz geschnittener Spielrasen.

Viele Vereine haben auch im zweiten Corona-Jahr Schwierigkeiten

Die Hilfe in Poggenhagen ist nur ein Beispiel für das Engagement der Initiative Sommereinsatz. Zum siebten Mal halfen HAZ-Redaktion und Stiftung Sparda-Bank Hannover Sport-, Kultur- und sozial engagierten Vereinen in der Region Hannover dabei, Dorfplätze, Aufenthaltsräume und Außenanlagen zu sanieren. Bei einem Dutzend Arbeitseinsätzen wurde deutlich, wie sehr auch das Vereinsleben im zweiten Jahr der Corona-Krise gelitten hat. Denn oft fehlen Einnahmen durch Kurse und Veranstaltungen.

So berichteten Mitglieder der DLRG Burgdorf, dass viele Schwimmkurse bis in den Spätsommer entfallen mussten. Die Betreiber des Landheim Tellkampfschule in Springe erzählten von zahlreichen Übernachtungsausfällen von Schulklassen, Tanzgruppen und Kirchenfreizeiten. Und auch beim Deutschen Ruder-Club (DRC) von 1884 im Süden Lindens verzeichnete man weniger Eintritte in den Verein und kaum Einnahmen aus Anfängerkurse.

Bei den Sommereinsätzen baute das DLRG-Team ein Solardach auf eine Bootshalle, in Springe wurde das Außengelände samt Spielplatz erneuert und beim Ruder-Club ein Kraftraum gestrichen.

Die Arbeitseinsätze wurden dabei schnell zu beliebten Mitgliedertreffen. So kamen beim SV Ihme-Roloven gleich ein Dutzend Helferinnen und Helfer zusammen, um Bäume zu beschneien und ein neues Pflaster vor dem Sporthaus zu verlegen. Mitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins Bredenbeck restaurieren eine 30 Meter lange Mauer aus dem 19. Jahrhundert. Beim SV Fuhrberg wurde eine Grillhütte erneuert. Beim Kindergarten Sausewind in Ricklingen wurde der Eingangsbereich ausgebessert. Und das Team des TSV Kleinburgwedel sanierte die Unterstände für Trainer und Spieler mit einem Traktor von 1963.

Initiative Sommereinsatz nimmt ab April Bewerbungen entgegen

„Wo Vereine lebendig sind, da lebt auch der Ort“, stellte HAZ-Reporterchef Heiko Randermann am Ende der Hilfssaison fest und dankte der Stiftung Sparda-Bank Hannover für die Zusammenarbeit. „Es freut mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Vereine und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mit dem Sommereinsatz unterstützen konnten“, sagte der Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Jochen Ramakers. „Ob der Sportverein oder die Dorfgemeinschaft, die Kindertagesstätte oder die Deutsche Lebensrettung – die Vielfalt der Bewerber war groß. Man sieht, wie viel durch ehrenamtliches Engagement in Hannover und im Umland bewegt wird.“

Insgesamt wurden mehr als 20.000 Euro für Projekte eingesetzt. Und einigen Projekten hat man auch in dieser Saison angemerkt, dass sie noch lange nicht fertig sind. So wollen die Mitglieder des in der Pandemie gegründeten Vereins Burgbergfreunde die Mühle am Gehrdener Berg freilegen und zu einem Ausflugsort machen. Zunächst wurde das historischen Bauwerk aber von Gräsern, Büschen, und einer Menge Unkraut befreit.

Es bleibt aber noch viel zu tun. Entsprechend soll die Initiative Sommereinsatz fortgesetzt werden. Bewerbungen sind ab Mai möglich.

Von Jan Sedelies