Hannover

Der erste Lockdown im März kam für den MTV Groß-Buchholz direkt an einem Freitag, den 13. Der Vorsitzende des Vereins, Arne Borstelmann, erinnert sich noch gut. Das vielfältige Sportangebot musste direkt eingestellt werden. „Ich bin heute noch dankbar, dass unsere Mitglieder mitgezogen haben“, sagt er. Kaum ein Mitglied sei in der besonderern Situation ausgetreten. Im Gegenteil. „Unsere Trainer entwickelten schnell neue Formate“. Die Badminton-Abteilung bot ein Fitnessprogramm am Computer an. Der Vorstand des Vereins tagte virtuell. „Die Treue der Mitglieder zum Verein hat mich sehr beeindruckt.“

Dusch- und Geräteräume wurden umgebaut

Auch Borstelmann ist während des ersten Lockdowns nicht untätig geblieben. Für die neuen Corona-Hygienevorschriften musste der Verein umrüsten. Toiletten- und Waschbeckenbereiche mussten modernisiert, Hygienespender nachgerüstet werden. Dusch- und Geräteräume wurden umgebaut. Für die Finanzierung schrieb Borstelmann die Initiative Sommereinsatz an und bekam den Zuschlag. Die Stiftung Sparda-Bank Hannover und die HAZ-Redaktion unterstützen dabei kleine handwerkliche Arbeiten finanziell. „Mit Freude hatten wir den Bericht über den Sommereinsatz gelesen und waren sofort begeistert“, sagt Borstelmann. Nun wurden die Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Bei den Arbeiten half natürlich auch der Vorstand mit. „Wir wollten zeigen, dass wir praktisch und ambitioniert arbeiten können und so die Vereinsmitglieder zur ehrenamtlichen Mitarbeit motivieren“, sagt Borstelmann. Ein handwerklich versiertes Vereinsmitglied beriet als Fachmann. Unterstützung erhielt der Verein zusätzlich von den Hannoverschen Werkstätten, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. „Wir unterstützen uns auch in diesen Zeiten gegenseitig“, sagt Borstelmann, der seit 40 Jahren Vereinsmitglied ist und seit dem Eltern-Kind-Turnen dabei geblieben ist.

Mittlerweile wurde der Trainingsmodus wieder aufgenommen. Und der ersten Corona-Krise kann Borstelmann auch einen positiven Aspekt abgewinnen. „Wir haben viele Sportangebote nach draußen verlegt. Plötzlich haben Mitglieder auch andere Sparten kennengelernt – vom Volleyball bis zur Gymnastik.“ Man sei schnell ins Gespräch gekommen. „Die ersten Mitglieder möchten nun auch im nächsten Sommer raus.“

