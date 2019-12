Sehnde

Die Tennisabteilung des Turnvereins Eintracht Sehnde (TVE) ist auch in der Nebensaison sehr aktiv. Etwa 130 Mitglieder sind in der 1976 gegründeten Abteilung engagiert. Und einige von ihnen, wie Uwe Rohne und Reinhard Golenia, trafen sich nun, um die großzügige Anlage mit sieben Plätzen zu sanieren. Sie führten kleine Reparaturarbeiten an der Außenterrasse des Clubheims aus und bauten vor allem für neue, großzügige Zuschauerbänke. Auch die Zaunanlage war bereits im Vorfeld umfassend saniert worden. „Bei unseren Spielen konnten bisher nur wenige Zuschauer von zwei kleinen Holzbänken aus die Spiele verfolgen. Mit den neuen Bänken bekommen wir sicher bis zu 20 Zuschauern unter“, sagt der erste Vorsitzende . „Dafür haben die Mitglieder gern in die Hände gespuckt.“

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um im Laufe des Sommers (oder auch etwas später) Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal so viel ausmachen. Das Geld für die Tagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Stolz auf das Team

Im späten Sommer hatte der Verein die Initiative Sommereinsatz von der HAZ und der Stiftung Sparda-Bank angeschrieben und um Hilfe gebeten. Bei dieser Hilfsaktion werden kleine Vereine bei handwerklichen Einsätzen unterstützt. Für die neuen Zuschauerbänke wurden zunächst große Pfosten im Boden verankert. „Dafür haben wir einen Erdbohrer verwendet“, erklärt Golenia. Bei dem Arbeitseinsatz hat den Sportler zudem das Bauunternehmen Dreißigacker geholfen, das die Betonfüße der Zuschauerbänke beisteuerte. Die Tischlerei Bühn aus Sehnde lieferte die passenden Holzbohlen, die im März angebracht werden sollen. „Wir wollen nicht, dass sie im Winter verwittern.“ Golenia ist sichtlich stolz auf sein Team. „Und wir sind froh, dass wir für den Sommereinsatz ausgewählt wurden.“

Lutz Dreißigacker und Rodney Jones befestigen die Betonpfosten für die neuen Zuschauerbänke. Quelle: Katrin Kutter

Erfolgreicher Verein

Die Abteilung Tennis ist eine von elf Abteilungen des Turnverein Eintracht Sehnde von 1894. Der TVE ist mit etwa 1200 Mitgliedern der größte Verein in Sehnde und Umgebung. Der Tennisbetrieb wird im April 2020 in die nächste Sommersaison starten.

Von Jan Sedelies