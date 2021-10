Linden

Dort beginnen internationale Sportkarrieren: auf den Rudergeräten und Hantelbänken im Kraftraum des Deutschen Ruder-Clubs (DRC) von 1884 im Süden Lindens. Dort legte sich Carlotta Nwajide ins Zeug, um sich auf ihr Olympia-Rennen in Tokio vorzubereiten, wo sie knapp an einer Medaille vorbeiruderte. Dort trainierte Paula Becher, die bei der U-19-Weltmeisterschaft im August in Bulgarien die Bronzemedaille holte.

Und dort treffen sich regelmäßig etwa 400 Vereinsmitglieder, um Kraft zu tanken, denn im Frühjahr beginnt die neue Saison. Nun kamen einige der Sportlerinnen und Sportler zusammen, um genau diesen Ort zu renovieren. Mit Unterstützung der Initiative „Sommereinsatz“ der HAZ und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover strichen sie die grau gewordenen Wände ihres Kraftraums weiß und gestalteten das Außengelände ansehnlicher.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helferinnen und Helfer und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Im Internet auf der Seite haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Informationen.

„Unsere Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Arbeitseinsätzen“, sagte DRC-Präsident Julius Peschel. Das gehöre zum Vereinsleben dazu wie gemeinsame Grillabende und Wanderfahrten. So schnitten die Mitglieder am Wochenende die Hecke, mähten den Rasen, bauten Kantenschützer an die Wände des Kraftraums. Die Stimmung war gut. Endlich könne man sich nach den Lockdownphasen überhaupt wieder treffen, so Peschel. „Wir hatten noch Glück, denn wir können an der frischen Luft auch individuell trainieren. Aber durch die Corona-Krise hatten wir auch weniger Eintritte in den Verein und konnten kaum Anfängerkurse anbieten.“ Trotzdem sei der Verein bisher gut durch die Krise gekommen. „Unsere Mitglieder sind treu. Es gab kaum Austritte – eine schöne Rückmeldung“, sagt der 30-Jährige, der selbst 2013 bei der WM Silber im Doppelvierer und Bronze im Vierer gewonnen hatte. Bei Vereinsfeiern spüre man die Verbundenheit und die Identifikation mit dem Club. „Man tritt ein und nicht wieder aus.“

Ruderverein lebt vom guten Zusammenhalt

Gemeinsame Arbeitseinsätze gehören beim Deutschen Ruder-Club zur Vereinsphilosophie. Quelle: Katrin Kutter

Diese Identifikation lobt auch Oliver Puncken, der im Verein die Arbeitseinsätze koordiniert. „Wir arbeiten schon sehr Hand in Hand und leben Kameradschaft, wie es bei Ruderern heißt.“ Schon jetzt sind gemeinsame Fahrten auf der Weser und Tageswanderfahrten im Teufelsmoor geplant. Die Mitglieder treffen sich aber auch, um gemeinsame Gemüsebeete zu pflegen oder eigenen Honig herzustellen. Und natürlich zu Grillabenden. Dafür wurde das Außengelände nun ordentlich hergerichtet.

Von Jan Sedelies