Fast 13.000 HAZ-Leser haben am ersten HAZ-Sommerquiz teilgenommen. Genau zwei Wochen lang galt es, auf der HAZ-Internetseite Fragen zur hannoverschen Kultur und Stadtgeschichte richtig zu beantworten. Am Ende ergab sich die Lösung: „Gut informiert!“. Unter allen richtigen Einsendungen entschied das Los über die Gewinner des Hauptpreises. Nicht ohne Stolz nahm Leigh-Ann McSweeney nun 1000 Euro Preisgeld an der HAZ-Geschäftsstelle an der Langen Laube entgegen.

Erst seit fünf Jahren in Hannover

Die 25-jährige Irländerin McSweeney lebt erst seit fünf Jahren in Hannover. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Joshua Calderón stieß sie über den HAZ-Instagram-Kanal auf das Quiz. „Wenn man Hannover etwas kennt, schafft man die Antworten auch“, sagt Calderón. Das Paar fand Antworten auf die Fragen nach dem Namen des Eisbärenbabys im Zoo, konnte die Bestandteile der Lüttjen Lage benennen und wusste, welches Jubiläum der Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten feierte. Besonders schwierig fanden sie die Frage nach der Anzahl von schwimmenden Modulen im neuen Aquapark auf dem Blauen See in Garbsen. Die richtige Antwort lautete: 17. Aber durch geschicktes Kombinieren der einzelnen Lösungsbuchstaben sollten die meisten Teilnehmer auch so auf das richtige Lösungswort gekommen sein.

Preisgeld hilft bei der nachgeholten Hochzeit

Manon Wollert vom HAZ-Vertriebsmarketing (re.) übergab das Preisgeld. Quelle: Franson

Die 1000 Euro Preisgeld kann das Paar gut gebrauchen. „Eigentlich wollten wir am 3. August heiraten“, sagte McSweeney. Doch durch die Corona-Krise war nicht klar, ob auch alle Verwandten aus Irland kommen können. Also wurde die Hochzeit auf das nächste Jahr verschoben. „Ich habe mich sehr über die Nachricht zum Preis gefreut“, sagt McSweeney. Die weiteren Gewinner sind schon informiert worden. Wir danken allen HAZ-Lesern für die Teilnahme. Und können schon verraten, dass es spätestens zum Jahresendrätsel wieder attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Von Jan Sedelies