HAZ-Thementage: Gefährdet die Cancel Culture die Wissenschaft an deutschen Hochschulen?

Herr Epping, Sie haben bereits im April 2021 in der HAZ gesagt, Sie beobachten eine wachsende Intoleranz an den Hochschulen, einen bundesweiten Trend, der dazu führt, dass an Hochschulen gewisse Meinungen nicht mehr zugelassen oder auch nur diskutiert werden sollen. Wie sehen Sie das jetzt?

Epping: Wir sind als Universität ein Ort, der unbequeme Meinungen aushalten muss. Es ist die Aufgabe jeder Hochschulleitung, Diskurse, soweit sie von der Wissenschafts- oder Meinungsfreiheit gedeckt sind, zu garantieren und dafür zu sorgen, dass sich alle dabei in einem verbal angemessenen und friedlichen Rahmen bewegen. Mittlerweile sind viele Universitätsleitungen aber mit gehäuften Fällen konfrontiert, in denen es darum geht, Personen nicht auftreten zu lassen, die eingeladen sind, oder gewisse Meinungen nicht zuzulassen. Wir waren gerade erst in der Hochschulrektorenkonferenz mit diesem Thema befasst. Man muss fairerweise sagen, dass wir solche Erscheinungen schon seit der Studentenrevolution der 68er-Bewegung kennen. Aber sie haben eine Dimension erreicht, die mir doch Sorgenfalten ins Gesicht treibt.

Können Sie ein Beispiel sagen? Sie selbst waren ja bereits mehrfach mit diesem Problem konfrontiert, zuletzt im Fall der offenbar aufgrund einer Anweisung aus Peking abgesagten Lesung aus einem Buch über Chinas Staatschef Xi Jinping.

„Virologen haben teilweise Morddrohungen bekommen“

Epping: Nehmen Sie nur die Corona-Debatte: Die Virologen, die dort unterwegs sind, haben teilweise Morddrohungen bekommen. Das halte ich nicht für akzeptabel. Oder nehmen Sie den Fall des Berliner Historikers Jörg Baberowski. Man hat ihn gemobbt. Man hat in der ganzen Stadt Plakate aufgehängt. Er wurde persönlich bedroht, hat Morddrohungen bekommen. Der Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, führte letztlich dazu, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Fakultät von ihm abgewandt haben, um nicht in diese Bedrohungslage zu kommen. Es zeigt sich an vielen Stellen durchaus, dass dort massiv agiert wird. Ich denke, um den wissenschaftlichen Diskurs zu garantieren, ist es notwendig, auf diese nicht vertretbaren Fälle hinzuweisen und dem entgegenzuwirken.

Frings: Ich stimme Ihnen zu, dass an Universitäten sehr viel Dissens ausgehalten werden muss. Aber beim Fall Baberowski möchte ich doch einhaken, weil es verschiedene Stränge der Kontroverse gibt: Wo beispielsweise hört Wissenschaftsfreiheit auf, wo fängt Meinungsfreiheit an? Wo nutzt ein Wissenschaftler das symbolische Kapital eines Professorentitels, um Meinungen, die mit seiner wissenschaftlichen Arbeit nichts zu tun haben, öffentlich zu äußern. Handelt es sich um eine inneruniversitäre Kontroverse oder wird sie von außen in die Universität hineingetragen?

Der Berliner Historiker Jörg Baberowski, das sollte man an dieser Stelle einflechten, hat sich wiederholt in Zeitungsinterviews kritisch zur Flüchtlingspolitik Angela Merkels geäußert. Gegner werfen ihm rechte Positionen vor, er bestreitet dies.

Frings: Einer trotzkistischen Studierendengruppe gefiel es beispielsweise nicht, dass er einen kritischen Trotzki-Biografen einlud. Die Gruppe warf ihm revisionistische und rechtsradikale Standpunkte vor. Da sind wir in einer inneruniversitären Auseinandersetzung um Wissenschaftsfreiheit. Dazu muss man sagen: Natürlich greifen Studierendengruppen zu anderen Formen der Auseinandersetzung. Das fällt häufig schärfer aus, aus Perspektive von Hochschullehrern vielleicht auch unfairer. Das hat mit Machtasymmetrien in der Universität zu tun, auch damit, dass sie wenig andere Plattformen haben. Bei Jörg Baberowski kommt aber hinzu, dass er sich 2015/2016 in Zeitungen auch zur Migrationsfrage geäußert hat. Da hat er sein wissenschaftliches Feld verlassen. Ich glaube auch, viele Kollegen haben sich von ihm abgewandt, weil er an dieser Stelle nicht gerade mit Sachkunde glänzte. Ich glaube aber auch prinzipiell: Wenn ich den Bereich meiner Expertise verlasse und mich in die politische Auseinandersetzung begebe, muss ich mit einer anderen Form der Konfrontation leben. Es geht nicht darum, dass Wissenschaft unpolitisch sein muss. Aber ich muss unterscheiden, in welcher Sphäre ich mich bewege und welche Form der Auseinandersetzung ich mir damit einkaufe.

Herr Frings, Sie haben auf Twitter im Zuge einer Debatte um die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit einmal geschrieben, Beamte seien hierzulande – anders als im Ausland – in ihrer dienstlichen Stellung unangreifbar. Dramatisieren wir also die Cancel Culture?

„Auch befristete Arbeitsverhältnisse schaffen Abhängigkeiten“

Frings: In der Tat sind verbeamtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland in einer relativ sicheren Position. Das ist aber auch deshalb wichtig zu betonen, weil viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja gerade nicht verbeamtet und auch nicht entfristet sind. Diese immer nur befristeten Arbeitsverhältnisse schaffen Abhängigkeiten, die auch beeinflussen können, was ich sage und was ich nicht sage.

Wie schwerwiegend sind Fälle in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Staaten?

Frings: Man kann sicher viele dramatischere Fälle aus dem Ausland anführen. Es gibt strafrechtliche Klagen gegen Wissenschaftler in Polen, die Gott sei Dank am Ende erfolglos waren. Es gibt die Vertreibung der George Soros’ Central European University aus Budapest, die am Ende in Wien untergekommen ist. Dennoch glaube ich, dass es auch in Deutschland Gefährdungen von Wissenschaftsfreiheit gibt. Man nehme nur die Klagen, mit denen die Adelsfamilie der Hohenzollern Historiker konfrontiert. Das wird von Historikerinnen und Historikern als ein sehr ernsthaftes Problem und Beeinträchtigung ihrer freien wissenschaftlichen Arbeit verstanden.

Was heißt das insgesamt für die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit?

Frings: 99 Prozent und mehr dessen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeden Tag an Universitäten tun, ist davon frei. Ich nehme in den Feldern, in denen ich unterwegs bin, immer noch eine große Lust am positiven Streiten, nicht am Canceln, wahr. Ich sehe auch nicht, dass von politischer Seite in die Wissenschaft eingegriffen würde. Das heißt aber nicht, dass die Fälle, die Herrn Epping umtreiben, zu vernachlässigen sind. Man wird über viele dieser Fälle sprechen müssen.

„Jede Hochschule ist mit solchen Fällen konfrontiert“

Epping: Es sind Einzelfälle, ja. Aber wir sehen eben, dass jede Hochschulleitung mit solchen Fällen konfrontiert ist. In Hannover gab es den Fall eines ausgewiesenen Historikers im Bereich der Kolonialgeschichte, der von einem Vortrag ausgeladen wurde, weil eine Gruppe sagte, keiner mit weißer Hautfarbe und grauen Haaren darf über dieses Thema sprechen. Es gab bei uns den Fall eines Lehrauftrags hier in der Soziologie, gegen den Studierende sich wendeten, weil der Dozent, der seinerseits Soziologe war, bei der Polizei beschäftigt war. Dabei brauchen wir in Feldern, die nahe bei der Gesellschaft sind, auch Praktiker, die aus ihren Themenfeldern berichten. Ich sehe insgesamt auch, dass sich ein gewisser Konformitätsdruck an den Hochschulen verbreitet.

Inwiefern?

Epping: Ich zitiere dazu aus einem Berliner Verwaltungsgerichtsurteil von 1989: ,Es gehört zu den Eigengesetzlichkeiten der Wissenschaft die unteilbare Wahrheit kompromisslos – ohne Rücksicht auf gesellschaftliche und politische Akzeptanz – zu erforschen und unverfälscht auszusprechen.‘ Das sagt die Rechtsprechung auch heute noch sehr deutlich. Ich glaube, in dem Klima, in dem wir uns heute befinden, wird man das aber so nicht mehr unterstreichen können. Man ist durchaus, auch in Vorlesungen, gehalten, ein gewisses Wording einzuhalten. Ich als Jurist kann gerade in einer Vorlesung selbstverständlich über ,Rasse‘ sprechen, ich muss es sogar. Letztlich ist dieser Begriff in Artikel 3 des Grundgesetzes ja als Differenzierungsmerkmal vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte explizit niedergelegt. Dass er keine wissenschaftliche Substanz hat, ist eine ganz andere Frage. Andere Disziplinen in der Hochschule haben es mit diesem Begriff nicht so leicht. Oder nehmen Sie die Gendersprache ...

... wie spielt sie in die Wissenschaftsfreiheit hinein?

Epping: Sie zeigt den Konformitätsdruck, der uns im Diskurs durchaus abverlangt wird. Man adressiert an der Hochschule natürlich heute beide Geschlechter und ich mühe mich, das Wort Student*innen korrekt auszusprechen. Indirekt lässt man sich damit auf diesen Sprech ein. Rein aus der Perspektive der Wissenschaftsfreiheit, ist das nicht erforderlich.

Frings: Ich glaube, es geht heute aber nicht mehr nur um die Frage, ob wir bereit sind, kompromisslos und offen zu sprechen. Es geht auch darum, ob wir wertschätzend, einladend und offen sind. Ich sehe auch darin eine universitäre Aufgabe, eine sehr vielfältige junge Gesellschaft in Wissenschaft zu integrieren. Egal mit welchen Begriffen man das unterlegt, mit Inklusion, Diversität oder heterogenen Lerngruppen. Es geht um eine Sprachwahl, die einlädt und wertschätzt. Damit verändert sich die Perspektive ein bisschen.

Das klingt sehr friedfertig. Tatsächlich gibt es aber ja heftige Debatten darüber, wie Sprache an Hochschulen aussehen soll. Wie halten Sie es mit der Gendersprache?

Frings: Ich bin in Rheinland-Pfalz per Landesverordnung auf eine geschlechtergerechte Sprache verpflichtet. Ich denke, das ist in den meisten Bundesländern so. Da steht weder, ich soll das generische Maskulinum verwenden, noch wird der Genderstern gefordert. Ich soll mich insgesamt um eine geschlechtergerechte Sprache bemühen. Ich beispielsweise verwende häufiger den Gender-Doppelpunkt als den Stern, weil die Lesegeräte sehbeeinträchtigter Menschen mit dem Stern nicht umgehen können. Aber das sind häufig sehr pragmatische Entscheidungen. Die Situation ist offen. Wir wissen nicht, wo wir in zehn Jahren stehen.

„Der Diskurs muss wertschätzend sein“

Epping: Der Diskurs muss wertschätzend sein. Er muss alle ansprechen. Er darf scharf geführt werden, aber nicht ehrverletzend sein. Als Hochschulleitung habe ich eine ganz klare Aufgabe. Die Wissenschaftsfreiheit muss gewährleistet werden, solange sie sich auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewegt. Jede nicht auf dieser Basis agierende argumentative Form wird von mir entsprechend eingefangen. Wenn beispielsweise der Boden des Strafrechtlichen berührt wird, würde ich auch die Polizei als Ordnungsbehörde einschalten, um diese Fällen zu begegnen.

Wir haben jetzt viel über Fälle gesprochen, die man tolerieren muss. Gibt es auch argumentative Formen der Auseinandersetzung, die nicht auf den Campus gehören?

Frings: Ich habe 2015 mit Studenten eine Ausstellung über die deutschen Verflechtungen in den Völkermord an den Armeniern entwickelt. Sie wurde in ganz Rheinland-Pfalz gezeigt. Bei diesem Thema muss man damit rechnen, dass es Kontroversen gibt. Wir wurden auch von einem prominenteren Vertreter der kemalistisch-türkischen Lobby in Deutschland kontaktiert. Er wollte, dass wir mit ihm eine Diskussion auf dem eigenen Campus in Mainz durchführen. Dahinter steckte noch mehr. Es gab auch Versuche von Kontaktaufnahmen aus dem Vorfeld der Grauen Wölfe, also türkischen Rechtsextremen. Das hatte tatsächlich eine bedrohliche Dimension. Wir haben geantwortet: Vielen Dank, wir haben an diesem Vortrag kein Interesse. Wir haben das auch nicht weiter begründet.

Warum nicht?

Frings: Für mich ist die Universität ein besonders geschützter Raum und es ist nicht alles wissenschafts – und universitätsfähig. Wenn jemand der Meinung ist, er müsse den Völkermord an den Armeniern leugnen, dann fällt das in Deutschland zwar unter die Meinungsfreiheit. Aber ich muss diesen Disput nicht adeln, in dem ich ihn auf den Campus lasse. Und es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, der in dieser Frage eindeutig ist. Das kann man auch auf andere Disziplinen übertragen: Wenn Sie in einer Universitätsmedizin arbeiten und die Deutsche Homöopathie-Union will unbedingt mit Ihnen diskutieren, können Sie argumentieren: Wir machen das nur, wenn wir uns den gleichen wissenschaftlichen Standards unterwerfen. Dann muss man sehen, ob das geht.

Herr Epping, der pensionierte Professor der Leibniz-Universität Stefan Homburg verbreitet über die sozialen Medien Thesen über die Corona-Pandemie, die wissenschaftlich zweifelhaft sind. Wie wäre es, wenn er eine Diskussion über die Corona-Krise auf dem Campus der Leibniz-Universität führen wollte.

Epping: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Im Übrigen glaube ich, Herr Frings hat alles dazu gesagt.

Interview: Jutta Rinas

Das sind die Gesprächspartner Volker Epping wurde in Dortmund geboren. Seit Dezember 2001 ist er Professor für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. Seit 2015 ist er Präsident der Leibniz-Universität. Epping hat sich auf Staatsrecht spezialisiert und ist Verfasser eines Standardwerks zu den Grundrechten. Der 62-Jährige gehört zu den Gründern des Vereins für Wissenschaftsrecht. Andreas Frings wurde 1975 in Koblenz geboren. Er studierte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Staatlichen Universität Kazan (Russische Föderation) Geschichte mit dem Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte. Seit 2009 ist er Studienmanager des Historischen Seminars der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, seit 2015 ebendort Akademischer Oberrat. Frings äußerte sich bereits mehrfach öffentlich zum Stand der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. jr

Von Jutta Rinas