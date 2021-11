HAZ-Thementage: Warum sich in den USA die Indians von ihrem Namen trennen

Hannover

Als das American-Football-Team der Washington Redskins, der „Rothäute“, im Juli 2020 bekanntgab, dass es ihren Namen ändern würde, war das für David Glass ein Grund zur Freude. Glass ist Präsident der US-amerikanischen nationalen Koalition gegen Rassismus in Sport und Medien. Er hätte nun sagen können, dass diese Entscheidung des Redskins-Besitzers Daniel Snyder einen Sinneswandel der amerikanischen Öffentlichkeit widerspiegele. Oder dass es eine angemessene Entscheidung angesichts der drohenden Spaltung des Landes nach dem Mord am Afroamerikaner George Floyd und den anschließenden Massenprotesten sei. Stattdessen sagte Glass der „New York Times“: „At the end of the day money talks“ – „am Ende des Tages zählt nur das Geld“.

Darf man noch als „Indianer“ zum Karneval?

Die deutsche Diskussion, ob das Wort „Indianer“ auch in vermeintlich harmlosen Zusammenhängen wie dem Karneval noch benutzt und man dort weiterhin angetan mit Federn, Pfeil und Bogen erscheinen darf ist so alt noch nicht. In den Vereinigten Staaten wird sie von Vertretern der indigenen Völker seit Jahrzehnten geführt, und sie richtet sich in besonderer Weise an den Profisport. In dessen Teamnamen, Logos und Maskottchen transportieren die teils milliardenschweren Unterhaltungsunternehmen mit ihrer gewaltigen Reichweite Stereotype von rothäutigen, federgeschmückten Häuptlingen mit Tomahawks. Ein Umstand, gegen den sich seit Jahrzehnten Widerstand regt.

Dabei waren die Vertreter der Native Americans lange nicht ganz erfolglos. Zahlreiche Teams von High Schools und Universitäten haben in den vergangenen Jahrzehnten die Namen oder mindestens die Logos ihrer Sportteams verändert – Insignien, die für Millionen von Amerikanern unmittelbaren Wiedererkennungswert haben. Richtig ins Rollen aber kam die Debatte auch für das Big Business der Profiligen mit dem Mord des Afroamerikaner George Floyd im Sommer 2020 und den darauf folgenden Protesten gegen Rassendiskriminierung überall in den USA.

Die „Redskins“ – 3 Milliarden Dollar wert

Auch Redskins-Besitzer Snyder wehrte sich jahrzehntelang gegen die Umbenennung seines Franchise-Unternehmens. Kein Wunder: Mit mehr als 3 Milliarden Dollar galt sein Team als eines der drei wertvollsten der Profiliga NFL – auch durch die internationale Bekanntheit der Marke. Im Sommer 2020 aber gab er seinen Widerstand auf. Und zwar mutmaßlich nicht allein als Ergebnis einer inneren Läuterung, sondern auf Druck von Sponsoren und der Politik. Zum einen war da der Hauptsponsor FedEx, der klarmachte, die ausstehenden 45 Millionen Dollar für das Namenssponsoring des Stadions einzubehalten, würden dort weiterhin die „Redskins“ spielen – andere Sponsoren wie PepsiCo, Nike und die Bank of America zogen nach.

Zum anderen spielte auch die resolute, schwarze und demokratische Bürgermeisterin von Washington, D.C., Muriel Bowser, eine Rolle. Die hatte Snyder lange abtropfen lassen, wenn er mit ihr ernsthaft über Baupläne für ein neues Stadion mitten in der Stadt sprechen wollte. Lange schon will Snyder aus dem alten Stadion ausziehen, das im Vorort Landover im Bundesstaat Maryland liegt. Doch solange es die Redskins waren, die da in D.C. spielen sollten, blieb Bowser kühl. Nun aber gibt es wieder einen Gesprächsfaden.

Die „Cleveland Indians“ heißen bald nicht mehr so

Seit der vergangenen NFL-Saison heißt das Team aus der Hauptstadt also schmucklos Washington Football Team. Noch ist den Offiziellen nichts besseres eingefallen.

Das ist bei den Cleveland Indians anders. Die heißen ab der kommenden Baseball-Saison Cleveland Guardians, ein Name, der auf ein Wahrzeichen der Stadt, zwei Statuen an einem Highway, rekurriert. Vertreter von indigenen Gruppen nannten das etwa einen „großen Schritt, um das Unrecht gut zu machen, das den Native People angetan worden ist.“ Das weltbekannte Logo von Chief Wahoo, dem breit grinsenden, rotgesichtigen Indianer mit der Feder, hat das Franchise schon vor längerer Zeit abgeschafft. Das Logo galt als eines der weltweit bekanntesten unter denen der US-Teams, auch in Europa liefen seit dem Kinofilm „Die Indianer von Cleveland“ mit Charlie Sheen aus dem Jahr 1989 Zehntausende mit Chief Wahoo auf dem Baseball-Cap herum. Marken wie die Redskins, eingeführt 1937, und die Indians, entstanden 1915, sind Abermillionen wert. Umso bemerkenswerter ist jetzt ihre Abschaffung.

Die „Chiefs“, „Blackhawks“, „Braves“ zögern noch

Kein Wunder, dass sich andere mit dem Schritt noch schwertun. Die Kansas City Chiefs etwa, die „Häuptlinge“. Die haben zwar mittlerweile ihren Fans verboten, in Federschmuck, mit Kriegsbemalung und Tomahawk im Arrowhead Stadium (Pfeilspitzenstadion) zu erscheinen – ihren Namen wollen sie aber vorläufig behalten. Ähnlich geht es dem Eishockeyteam der Chicago Blackhawks, benannt nach einem Häuptling der Sauk und Fox oder den Baseballern der Atlanta Braves, einer Bezeichnung für „indianische“ Krieger.

Doch der Wertverlust der Marke ist nicht das einzige Problem: Wer nachgibt, den trifft der Bannstrahl des Altpräsidenten. Die Umbenennung der Indians in Guardians nannte Donald Trump postwendend „Irrsinn“ und eine „Schande“. Auch ohne Facebook und Twitter erreicht Trump mit solcherlei Tiraden Millionen Menschen, Kunden, Fans. Je konservativer die Gegend, desto größer das Problem. Die in Deutschland noch gern aufrecht erhaltene Illusion, dass Sport unpolitisch sei, liegt in den USA längst bei den Akten.

Was ist mit den „Hannover Indians“?

Und in Deutschland? Gibt es die Hannover Indians, Eishockeyteam in der Oberliga Nord. Dass das so ist, prangerte die Gruppe Decolonize Hannover im Sommer 2020 an. Sie warf dem Eishockeyverein vor, mit dem Vereinsnamen und dem Logo die „brutale Geschichte von Mord und Vertreibung an der indigenen Bevölkerung“ zu verharmlosen. Geschäftsführer Jan Roterberg wies das damals zurück, und er tut es heute auf Nachfrage immer noch. Die Namensfindung der Indians sei Ergebnis einer Fanbefragung gewesen. Und er eigne sich gut, ein familienfreundliches Rahmenproramm rund um das Eisstadion am Pferdeturm zu schaffen. Eine Umbenennung sei kein Thema.

Noch ist Hannover „Indianerland“, wie der Slogan der Indians heißt, und Deutschland ist es beim Kinderfasching auch. Und niemand meint das böse. Der Indianer ist mithin eine Fantasiefigur, die Verortung in den Steppen des Westens spielt hier kaum eine Rolle, er könnte auch in Australien leben oder auf dem Mond.

In der Heimat der amerikanischen Ureinwohner ist das anders. „Indianer“ gibt es dort nicht mehr. Und auch keine Cleveland Indians.

