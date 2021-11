Hannover

LGBTIQ*, cis und People of Color: Diese Begriffe fallen in Bezug auf Identitäten, Antirassismus und diskriminierungsfreier Sprache häufig. Was bedeuten sie eigentlich? Und welche Begriffe erscheinen heute oft in einem anderen Licht als früher?

Ausländer: Die Bezeichnung Ausländer oder Ausländerin ist für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft korrekt. Es ist jedoch kein Synonym für Einwanderer, da viele Migranten und ihre Nachkommen eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

cis/cisgender/cisgeschlechtlich: Cis (lateinisch) beutetet diesseits. In Bezug auf Geschlecht meint es, dass sich eine Person mit ihrem körperlichen Geschlecht (männlich oder weiblich) klar identifiziert. Cis ist einfach das Gegenteil von trans.

farbig: Dies ist für manche ein Begriff aus dem Kolonialismus sowie aus überlebten Rassentheorien und somit negativ besetzt. Alternative Begriffe sind beispielsweise „schwarz“ oder „People of Color“ – abgekürzt PoC oder Person of Color im Singular. Viele schwarze Menschen und People of Color lehnen Begriffe wie „Farbige“ oder „Dunkelhäutige“ mittlerweile ab.

nicht binär/nonbinär: Die Worte bezeichnen die Menschen, die sich nicht im binären Geschlechtersystem – also männlich oder weiblich – wiederfinden und damit nicht identifizieren können. Einige nicht binäre Menschen bezeichnen sich selbst als ungeschlechtlich, andere als „männlich und weiblich“ oder mehrgeschlechtlich.

geschlechtergerechte Sprache/gendern: Aufgrund des vorherrschenden Maskulinums – also der männlichen Form – in der deutschen Sprache, wird ein Teil der Menschen nicht explizit erwähnt. Zur direkten Benennung von Frauen benutzen einige Menschen und Institutionen unter anderem das Binnen-I. Mit einem sogenannten Gender-Gap, also einem Unterstrich (_ ), einem Sternchen (*) oder dem Doppelpunkt (:), werden zudem auch nicht binäre Personen berücksichtigt.

intersexuell/intergeschlechtlich: Intersexuelle oder intergeschlechtliche Menschen sind diejenigen, die nicht als Jungen oder Mädchen auf die Welt kommen. Dies betrifft vor allem die körperlichen Geschlechtsmerkmale. Oft haben diese Menschen männliche und weibliche oder auch weniger ausgeprägte Geschlechtsmerkmale. Intersexualität ist trotzdem nicht unbedingt leicht zu erkennen.

LGBTIQ*: Abkürzung für lesbisch, schwul (englisch: gay), bisexuell, trans, inter und queer. Dieser Sammelbegriff bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die nicht der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Norm zugeordnet werden möchten. Darüber hinaus soll der Stern diejenigen einbeziehen, die sich keiner der genannten Sexualitäten oder Geschlechter zugehörig fühlen.

Menschen mit Migrationshintergrund: Nach statistischer Definition sind Menschen mit Migrationshintergrund eingebürgerte Menschen, die nach 1949 eingewandert sind. Dazu gehören auch in Deutschland geborene Kinder, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableiten lässt. Inzwischen stößt der Begriff öfter auf Ablehnung, weil mit ihm vor allem Problemgruppen assoziiert werden.

People of Color (PoC): People of Color ist eine internationale Selbstbezeichnung von und für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Der Begriff soll sich gegen Fremdbezeichnungen – Begriffe, die von weißen Menschen für nicht weiße benutzt werden – durchsetzen.

Queer: Queer ist der Oberbegriff für Sexualitäten und Geschlechteridentitäten jenseits der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Norm.

„Rasse“: Insbesondere im deutschen Sprachgebrauch ist der „Rasse“-Begriff problematisch. Die Vokabel steht in Verbindung mit einer langen Geschichte rassistischer Morde und Gewalttaten, insbesondere im Kolonialismus und Nationalsozialismus. Vor allem aber ist der Begriff biologisch widerlegt. Dennoch steht er noch im Grundgesetz, zuletzt ist im Juni darüber debattiert worden, ob er gestrichen werden sollte.

Roma: Roma ist sowohl eine Selbstbeschreibung als auch der Oberbegriff für eine nach Europa gewanderte Gruppe von Menschen. Diese unterscheiden sich durch verschiedene Sprachen, Religionen und Gewohnheiten voneinander. Deshalb sprechen Experten häufig von Roma-Gruppen oder Angehörigen der Roma-Minderheiten. Die alte Bezeichnung „Zigeuner“ wird von ihnen meist als diskriminierend empfunden.

Sinti: Die Bezeichnung Sinti wird nur in Deutschland, Österreich und in Teilen Norditaliens verwendet. Mit diesem Begriff werden die Nachfahren der Roma-Gruppen bezeichnet, die seit dem 15. Jahrhundert in den deutschsprachigen Raum eingewandert sind.

woke: Der englische Begriff (bedeutet erwacht oder wach) hat sich vor allem in den sozialen Netzwerken durchgesetzt. Als woke bezeichnen sich Menschen, die sensibel für soziale Ungerechtigkeiten sind oder diskriminierendes Verhalten erkennen – und benennen. Heute wird der Begriff auch oft abfällig oder sarkastisch verwendet.

