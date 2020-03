Hannover

Wie viele Eltern hat es auch uns kalt erwischt. Kindergärten geschlossen, beide Jungs (1, 5) ab sofort zu Hause. Meine Partnerin und ich sind beide berufstätig. Ist ein organisatorischer Kraftakt. Aber irgendwie ja auch gemeinsame gewonnene Zeit. Mit Theo, dem Älteren, haben wir deswegen über ein paar Gerichte gesprochen, die wir zusammen kochen wollen. Spaghetti möchte er selbst machen, was den Herrn Papa an seine küchentechnischen Grenzen führen dürfte. Wir haben nämlich keine Küchenmaschine dafür. Es werden also wahrscheinlich dünne Spätzle werden, Spaghetti à la Quarantäne sozusagen. Für alle Eltern in häuslicher Isolationshaft habe ich deswegen drei Rezepte rausgesucht, die machbar sind und mit Kindern viel Spaß machen. Die Früchtepizza ist simpel zuzubereiten, lässt beim Obst viel Raum für Vorlieben. Die süßen Sushis sind etwas für Bastelfans, aber es muss ja keine japanische Akkuratesse dabei herauskommen. Und die Frikadellen überzeugen auch den einen oder anderen Fischmuffel – im Zweifel keinen Kräuter-Joghurt-Dip draufkippen, sondern in Ketchup stippen!

Früchtepizza

Zutaten Teigboden: 100g zimmerwarme Bergbauernbutter, 100g Weizenmehl, 100g Zucker, 100g Mandelgrieß, 1 TL Backpulver (8g), 1 Eiklar (Größe L). Zutaten Früchtebelag: 40g dunkle Kuvertüre (70%), 10g Butter, 100ml Himbeersoße, 300g frische reife Früchte.

Früchtepizza Quelle: Matthaes Verlag, Matthias Hoffmann

Zubereitung Teigboden: Weiche Butter mit allen übrigen Zutaten in eine Schüssel geben. Mit dem Schneebesen leicht vermengen. Von Hand zu einem Teig kneten. 30 Minuten kaltstellen. Den Teig ausrollen und auf ein Backblech mit Backpapier legen. Eine runde Kuchenform umgedreht auf den Teig legen, mit dem Messer die Ränder nachfahren. Die Randstücke abtrennen. Kuchenform entfernen. Die Seiten des Teigs zu einem dickeren Rand formen. Bei 170 Grad (Umluft) backen, bis der Teig goldbraun ist. Auskühlen lassen. Zubereitung Früchtebelag: Die Kuvertüre und Butter im Wasserbad schmelzen, gut verrühren. Mit einem Pinsel die Oberfläche des Teigbodens mit der Schokoladenmasse hauchdünn bestreichen. Auskühlen lassen. Den Teigboden mit der Himbeersoße bestreichen. Den Fruchtmix in kleine Stücke schneiden und auf der Früchtepizza verteilen.

Mango-Sushi mit Himbeersoße

Zutaten: 200ml ungesüßte Kokosmilch, 250ml fettarmer Milch (1,5%), 1 Prise Salz, 45g Zucker (circa 3 EL), 200g Milchreis, Abrieb einer halben Bio-Zitrone, 1 reife Mango (500g), 100g Kokosraspel, 2TL Honig, 500g TK-Himbeeren, außerdem eine Sushi-Matte und Klarsichtfolie.

Mango Sushi Quelle: Matthaes Verlag, Matthias Hoffmann

Zubereitung: Kokos- und Magermilch mit einer Prise Salz und Zucker aufkochen. Milchreis hinzufügen, bei geringer Hitze ausquellen lassen. Zum Schluss Zitronenabrieb einrühren. Auskühlen lassen. Mango schälen, entkernen und in Stifte schneiden (Dicke ca. 1cm). Kokosraspel in der Pfanne goldbraun rösten. Reis portionsweise auf eine Sushimatte mit Klarsichtfolie streichen, mit Mangostiften belegen, einrollen. In den Kokosraspeln wälzen. In Stücke schneiden und auf einer Platte arrangieren. Honig in etwas heißem Wasser auflösen und mit den Himbeeren pürieren, wenn gewünscht, durch ein Küchensieb streichen. Die Himbeersoße dazu servieren.

Fischfrikadellen mit Kräuter-Joghurt-Dip

Zutaten Fischfrikadellen: 800g küchenfertiges, zertifiziertes Kabeljaufilet (WSC), Salz, 1 Brötchen (vom Vortag), 100ml warmes Wasser, 3 Schalotten (á 30 g), fein gewürfelt, 2 Eier (Größe M), 60g Semmelbrösel, 30ml frischer Zitronensaft (ca. ½ Zitrone), weißer Pfeffer, Semmelbrösel (zum Panieren).

Zutaten Kräuter-Joghurt-Dip: 30ml frischer Zitronensaft (ca. ½ Zitrone), 250g fettarmer Joghurt (1,5%), 100g Frischkäse (Doppelrahmstufe), 20g Schnittlauch, 30g Petersilie, gezupft, 8g Rucola, gehackt, 4g Dill, gehackt (ca. 2 EL), 4g Koriander, gehackt (circa 2EL), Salz, Pfeffer, Zucker.

Zubereitung Fischfrikadellen: Kabeljaufilet in feine Würfel schneiden und leicht salzen. Brötchen in Scheiben schneiden, in ca. 100ml warmen Wasser einweichen, danach ausdrücken und fein hacken. Zu den Fischwürfeln geben. Die Schalottenwürfel in der Pfanne dünsten und mit Eiern, Semmelbröseln sowie Zitronensaft zu der Fischmasse geben. Gut vermischen. Mit Salz und etwas Pfeffer abschmecken. Aus der Masse 20 kleine Frikadellen (à 50g) formen. In den Semmelbröseln wälzen. Bei niedriger bis mittlerer Hitze goldbraun braten.

Zubereitung Joghurt-Kräuter-Dip: Zitronensaft, Joghurt und Frischkäse verquirlen. Schnittlauch und Petersilie waschen. Schnittlauch in Röllchen schneiden, Petersilie fein hacken. Mit den übrigen Kräutern unter die Masse rühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

