Wenn Kinder sich vor Langeweile auf dem Sofa winden und nicht wissen, was sie machen sollen, heißt es von Eltern gern: „Du kannst doch was basteln.“ Und zu oft kommt dann die Antwort: „Aber nur, wenn du mitmachst.“ Also setzt man sich zusammen mit den Jüngsten an den Küchentisch und sieht zu, wie diese mit Kleber, Schere und Buntpapier jonglieren. Ab und zu hilft man beim Ausschneiden oder hält eisern einzelne Papierstücke aneinander, bis der Kleber trocknet. Kein Wunder, dass für viele Erwachsene Basteln eine Qual ist. Doch es geht auch anders.

Wer sich die Zeit nimmt, und davon gibt es gerade eine Menge, wird merken, dass Basteln nicht nur etwas für Kinder ist. Denn es müssen ja nicht immer Tierfiguren, Blumen oder Schatzkästchen entstehen. Hier drei Ideen, mit denen Erwachsene Spaß am Basteln haben können:

Fotoalben gestalten

Die schönsten Ereignisse eines Jahres halten viele Menschen auf Fotos fest. Durch Digitalkameras und Handys sammeln sich schnell Tausende Bilder an, die – im besten Fall – in ordentlich bezeichneten Ordnern auf der Festplatte verschwinden oder – im schlechtesten Falle – nie sortiert und irgendwann einfach gelöscht werden. So oder so: Die wenigsten werden sich die Fotos häufig anschauen.

Wer die Bilder jedoch in Fotoalben packt, wird merken, dass man die Erinnerungen viel häufiger hervorholt. Denn Schritt eins beim Erstellen: Man muss sich für die allerbesten Bilder unter den Tausenden Fotos entscheiden. Das fällt schwer und ist zeitaufwendig. Es führt aber dazu, dass man sich künftig nicht mehr dreimal das gleiche Motiv anschauen muss – nur, weil man sich nicht entscheiden konnte, welches besser aussieht, und ein Foto mehr oder weniger auf der Festplatte keine Rolle spielt.

Schritt zwei: Bilder entwickeln lassen. Wer mag, kann die Fotos auch einfach online zu einem Fotobuch zusammenstellen – das kommt dann schon fertig nach Hause. Doch es geht hier ja ums Basteln und die Fotos einzeln einzukleben, bietet mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel bei Drogerien lassen sich die Fotos leicht hochladen und kommen entwickelt direkt nach Hause.

Nun geht es ans Gestalten (Schritt drei). Am besten zuerst die Fotos einkleben, dann beschriften und sich den Details widmen. Besonders schön wird das Fotoalbum, wenn man zum Beispiel verschiedene Materialien nutzt, etwas zeichnet oder weitere Erinnerungsstücke wie Eintrittskarten, Muscheln oder Prospekte mit einklebt. Wem nichts einfällt, dem stehen eine Vielzahl an Youtube-Videos als kreativer Anstoß zur Verfügung.

Klar, so ein Album macht Arbeit. Aber es lohnt sich. Denn nach der Corona-Zeit wird sich nicht nur der Familienbesuch über die schönen Fotoalben freuen – jeder wird überrascht sein, wie oft er sich nun die Bilder anschaut.

Kalender basteln

Wer einmal dabei ist, Fotos zu sichten und entwickeln zu lassen, kann auch gleich noch eine weitere Idee umsetzen: Ein Kalender mit Bildern der Familie oder den schönsten Urlaubsmotiven macht sich nicht nur in der eigenen Wohnung gut, auch die Eltern oder Großeltern freuen sich sicher über dieses selbst gebastelte Geschenk. Das Basteln ist ähnlich wie beim Fotoalbum. Einfach einen leeren Kalender kaufen, Fotos einkleben und die Blätter dekorieren.

Sollten die Corona-Beschränkungen noch länger andauern, können Oma und Opa damit auch per Post überrascht werden. Versprochen: Die Großeltern hängen sich den Kalender von 2021 auch jetzt schon auf.

Bastelbögen nutzen

Wer Spaß an filigraneren Projekten hat, kann sich einen Bastelbogen vornehmen. Viele Vorlagen für die verschiedensten Motive findet man im Internet, aber auch viele Bastelläden bieten kreative Motive an. Hier müssen die einzelnen Bestandteile der Figuren ausgeschnitten und zusammengeklebt werden. Je nach Belieben kann der Schwierigkeitsgrad variieren. Tipp: Auf jeden Fall einen schnell trocknenden Kleber nehmen, der nicht tropft.

Die fertigen Figuren kann man dann als Dekoration benutzen oder den Kindern zum Spielen geben. So haben dann alle in der Familie Spaß daran.

Von Lisa Neugebauer