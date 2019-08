Hannover

Mehr als 50 Bars, Restaurants und Imbissstände, Livemusik auf diversen Bühnen und Partyzonen rund um den See – Maschseefestbesucher sollten sich gut überlegen, was sie bei ihrem Besuch nicht verpassen wollen. Um unnötige Irrwege rund um den See zu vermeiden, haben wir drei Routen zusammengestellt, die das Fest von unterschiedlichen Seiten zeigen.

Die Schlemmerroute: Kulinarische Weltreise

Das Maschseefest ist vor allem wegen seiner vielen kulinarischen Angebote beliebt. Zugegeben: Wer sich einmal komplett durchfuttern möchte, muss wohl mehrere Tage und eine halbe Seeumrundung einplanen. Als Alternative gibt es hier eine Auswahl an Tipps für eine kulinarische Weltreise entlang des Seeufers.

Startpunkt ist der Geibeltreff mit einer Mischung aus französischer und deutscher Küche für den großen Hunger: Beim Clichy steht neben Salat mit Black-Tiger-Garnelen (16,50 Euro) und Rinderroulade (22 Euro) auch Fisch auf der Speisekarte: Unter anderem werden Goldbarschfilet (22 Euro) und Steak vom Thunfisch angeboten (29,50 Euro).

Wer weniger Geld ausgeben möchte, geht einfach ein Stück in Richtung Nordufer. Entlang der Foodmeile kann man an kleinen Ständen asiatische und orientalische Snacks kosten, außerdem gibt es Street-Food-Pizza und Burger für den schmalen Geldbeutel.

Am Kurt-Schwitters-Platz am Nordufer angekommen, haben Hungrige dann die Qual der Wahl: So gibt es im Aresto etwa gegrillte Dorade (24 Euro) oder Lammspieße (16 Euro). Gleich nebenan geht es mit südafrikanischer Küche weiter – exotisch-gewürztes Hähnchencurry (9,90 Euro) oder Chili con Carne „ Afrika“ stehen hier auf der Karte. Entlang der Promenade werden Sushi an der Bar Su-Shin zubereitet, im Yukon Forrest serviert das Team Flammlachs und Steaks nach kanadischer Art.

Kulinarisch ist am Nordufer für jeden etwas dabei. Eine deftige Grundlage gibt es etwa an den SeeTerassen am Courtyard-Hotel. Dort wird handfestes Fingerfood wie Pulled-Pork-Burger (7 Euro) oder Süßkartoffelpommes (4 Euro) angeboten. Zu den Terrassen gehören auch die Stände von Reimanns-Fische und Reimanns-Grill. Fischliebhaber können zum Beispiel Matjes mit Bratkartoffeln für 10,50 Euro bestellen. Alpine Küche wird am Tiroler Seehaus serviert: Kässpatzn, Flammkuchen, Leberkäs, Schupfnudeln, Backschinken sowie Apfelstrudel und Kaiserschmarrn stehen auf der Speisekarte.

Wer am Ende des Nordufers zwischen Courtyard Hotel und Stadion angekommen ist, findet auch ein ruhiges Plätzchen unter Bäumen im Waldkater meets Spain. Dort gibt es landestypische Küche aus Spanien, dazu gehören verschieden Tapas wie Albondigas oder Schinken, aber auch Hauptgerichte wie Paella.

Die Partyroute: Konzert- und Tanzmarathon

Wer beim Party- und Konzertprogramm rund um das Seefest nichts verpassen möchte, sollte am besten die Maschseeflotte nutzen. Denn die drei Bühnen am Ost- und Westufer liegen ein ganzes Stück auseinander. Da bietet sich eine kurze Fahrt von den Schiffsanlegern aus an. Während an der Löwenbastion und der Maschseequelle Coverbands mit einem Spektrum von Queen über Linkin Park bis zu Bruce Springsteen spielen, gibt es auf der Bühne des Duke Irish Pub Shows am Südanleger von Singer-Songwritern.

Zentrales Ziel der Partyroute ist das Nordufer. Dort wird auf der Maschsee Bühne Livemusik gespielt. Nach dem Auftritt von ESC-Teilnehmer Michael Schulte am Freitag spielt am Sonnabend der Singer-Songwriter Kelvin Jones. Am Sonnabend, 10. August, ist ab 21.30 Uhr Lou Bega mit seinem Hit „Mambo No. 5“ und anderen Songs zu Gast.

Nach dem Konzert ist vor der Party. Partygänger kommen ein Stücken abseits des Ufers besonders auf ihre Kosten: Mittwochs, freitags und sonnabends werden jeweils ab 22 Uhr im Paradiso in der Nordkurve gegenüber des Stadions Charthits und Evergreens gespielt. Mittwochs steigen dort beim Queer Wednesday Partys der schwul-lesbischen Szene. Der Eintritt kostet 8 Euro, Beginn ist jeweils um 22 Uhr. Gefeiert wird auch im Park hinter dem Nordufer im Groove Garden. Alle, die lieber an der frischen Luft bleiben, können draußen zu entspannter Loungemusik tanzen. Aber auch im benachbarten Zelt steuern DJs jede Menge Hits bei.

Die entspannte Route: Zwischen und auf dem Wasser

Wer dem Trubel auf dem Maschseefest entfliehen will, kann einen Spaziergang am weniger frequentierten Westufer einplanen – und eine Bootsfahrt. Als Startpunkt eignet sich der Stadionanleger am nördlichen Westufer. Von hier ist es nicht weit bis zum Schützenplatz, die Stadtbahnhaltestellen Stadionbrücke und Waterloo sind in gut zehn Minuten erreichbar.

Vom Stadionanleger lässt sich entspannt zur Maschseequelle im Südwesten bummeln, ein gemütlicher Spaziergang über knapp 2,5 Kilometer, der in etwa einer halben Stunde zu schaffen ist. Auf der linken Seite wird man stets mit einem Blick auf den See belohnt, zur anderen Hand fließt die Leine. Auf Menschenmengen wie am Nord- oder Ostufer trifft man hier nicht, und wer möchte, kann auf einer der vielen Parkbänke oder direkt von einem Bootssteg – mit den Füßen im Wasser – eine Pause einlegen.

Die Maschseequelle ist vor allem an den Wochenendnachmittagen ein lohnendes Ziel: Von 16 Uhr bis in den Abend hinein gibt es dort Modenschauen und mehrere Konzerte am Tag.

Wer nicht die gleiche Strecke zurücklaufen möchte, kann die Tour mit einer Bootsfahrt ausklingen lassen. Vom Anleger an der Maschseequelle fährt montags, dienstags und donnerstags bis um 21 Uhr die Üstra-Flotte ab. Freitags und sonnabends sind die Boote bis 24 Uhr auf dem Wasser, mittwochs und sonntags bis 22 Uhr. Die Flotte ist im Uhrzeigersinn unterwegs, die nächsten Anleger sind am Fährhaus oder am Stadion. Wer einfach sitzen bleibt, kann bis zum Ostufer (Anleger Altenbekener Damm) weiterfahren. Eine Rundfahrt auf dem See kostet 8 Euro pro Person, eine Überfahrt 4,50 Euro. Ein Familienticket für eine Rundfahrt ist für 18 Euro zu haben.

