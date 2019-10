Hannover

Am 12. Oktober beginnt in diesem Jahr die Verbraucher- und Einkaufsmesse Infa auf dem Messegelände. Bis zum 20. Oktober präsentieren sich die Aussteller in diversen Themenwelten wie Wohnen, Lebensart und Weihnachten. Es gibt Themenschwerpunkte wie Mode, Genuss und Gründerkultur. Dazu läuft an allen neun Messetagen ein Infa-Ferienfestival für Kinder und Jugendliche auf dem Freigelände rund um die Halle 26. Dort werden in einem Zirkuszelt Hip-Hop-Kurse und Rap-Workshops angeboten. Dazu wird es Angebote aus dem Bereich E-Sport geben. Am 18. Oktober feiert der erste Poetry Slam auf der Messe Premiere. Die Infa ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet jeweils montags bis freitags 12 Euro, sonnabends und sonntags 14 Euro. Die HAZ verlost zehnmal zwei Karten. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt bis zum 6. Oktober eine Mail samt Kontaktadresse an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Infa-Karten“. Die Daten werden nur für das Gewinnspiel gespeichert, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Das war die Eröffnung der Infa im vergangenen Jahr.

Von Jan Sedelies