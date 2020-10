Hannover

Der Hof am Schloss Herrenhausen wird auch in diesem Jahr für einen vorweihnachtlichen Markt genutzt. Bei der Veranstaltung Winterzauber reihen sich vom 5. bis 8. November beleuchtete Pagodenzelte zwischen Tannenbäumen auf. Händler bieten Kunsthandwerk, Adventsgestecke, Accessoires für Haus und Garten, Strümpfe, Schals und Mützen an. Neben Baumschmuck können Besucher auch Baumkuchen, weihnachtliche Gewürze und Whiskyspezialitäten erwerben.

Das Hygienekonzept ist mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich. Es wird trotzdem darum gebeten, Karten möglichst im Vorverkauf in den HAZ-Ticketshops zu erwerben. Auf dem Gelände tragen Gäste eine Mund- und Nasenbedeckung. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Von Jan Sedelies