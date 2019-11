Hannover

Zu einem romantischen Spaziergang am Schloss Herrenhausen laden die Herrenhäuser Gärten von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. November, ein. Beim Winterzauber-Markt präsentieren rund 130 Aussteller Kunsthandwerk wie Scherenschnitte, Krippenfiguren und Holzkrippen, Mode und Kulinarisches. Bei Plätzchen und Glühwein können Besucher auch Weihnachtsschmuck erwerben und sich das Programm von Stelzenläufer Pantao anschauen. Geöffnet ist am 7. November von 11 bis 20 Uhr, am 8. und 9. November von 11 bis 21 Uhr und am 10. November von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Fünfmal zwei HAZ-Leser können kostenlos dabei sein. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, schicken Sie einfach bis zum 5. November eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort Winterzauber an hannover@haz.de. Die Daten werden nur für das Gewinnspiel genutzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Von Jan Sedelies