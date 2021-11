Hannover

Am Donnerstag beginnt in den Herrenhäuser Gärten die Veranstaltung „Winterzauber“. Bis einschließlich Sonntag präsentieren 100 Aussteller an illuminierten Ständen im Hof des Schlosses zum Beispiel Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarische Ideen wie Baumkuchen und besondere Glühweine. Der Eintritt kostet 12 Euro, 9 Euro ermäßigt. Es gilt eine 2G-Regel für den Besuch. Die HAZ verlost zehnmal zwei Karten. Um zu gewinnen, füllen Sie bis Dienstag, 2. November, dieses Formular aus. Die Gewinner werden rechtzeitig von der Redaktion informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Von Jan Sedelies