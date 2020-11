Südstadt

Bücher, Weihnachtsschmuck, Insektenhotels: Die aufgetürmten Geschenkideen im Künstler-Werkstatt-Atelier Two Lives Einklang in der Südstadt unterschied sich zu Beginn der Woche doch stark vom gewohnten Angebot. Denn die Betreiber um Silke Klein hatten zu einem Benefiz-Flohmarkt an die Schlägerstraße 29 aufgerufen. Unterstützer brachten ihre privaten Fundstücke für den Verkauf mit, die Einnahmen sind für die HAZ-Weihnachtshilfe bestimmt – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Hier finden Sie Informationen zur HAZ-Weihnachtshilfe

„Wir hatten die Idee, als uns ein Nachbar spontan Glaskunst schenkte“, erzählt Klein. Plötzlich kamen immer neue Fundstücke aus der Nachbarschaft zusammen. Freunde wie Arno Lehmann und Karin Göppel halfen beim spontanen Flohmarkt und führten regelrecht Beratungsgespräche. „In der Corona-Krise war unsere Werkstatt fast zwei Monate geschlossen. Wir möchten gerade jetzt mit unseren Freunden im Gespräch bleiben und Menschen inspirieren, sich für die Weihnachtshilfe zu engagieren“, sagt Klein, die mit ihrem Team schon seit Beginn des Jahres Spenden mit Pflanzenablegern und gestalten Bechern sammelt.

Anzeige

Unterstützung bekam sie dabei von Karin Göppel, die mehr als 200 Mund-Nasen-Bedeckungen nähte und zum Verkauf beisteuerte. Auch diese Einnahmen sind für die HAZ-Weihnachtshilfe. Und so wurden allein beim Flohmarkt am Ende 450 Euro gesammelt. Die Masken können auch weiterhin an der Ladentürschwelle verkauft werden.

Von Jan Sedelies