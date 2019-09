Hannover

Die neu gestalteten Räume des Königlichen Pferdestalls an der Appelstraße 7 wurden vor wenigen Monaten feierlich eröffnet. Am Sonntag, 8. September, nun läuft dort eine große Benefizausstellung für die HAZ-Weihnachtshilfe – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort. Unter dem Motto „ China entdecken“ la...