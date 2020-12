Hannover

Die traditionelle Weihnachtsfeier im Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin der Diakovere Henriettenstift fällt in diesem Jahr aus. Prof. Dr. med. Peter Landwehr, Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, hatte in den vergangenen Jahren immer gern etwa 60 Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Aber die Corona-Krise macht es wie überall unmöglich, zu feiern. Landwehr hat nun die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber zumindest zu einem Fototermin eingeladen, um sich für deren Arbeit zu bedanken – und um einen Scheck an die HAZ-Weihnachtshilfe in Höhe von 4000 Euro zu übergeben. „Natürlich belastet uns die Corona-Krise, aber wir können arbeiten und wissen um unser Privileg sicherer Arbeitsplätze. Daher wollen wir nicht jammern, sondern Menschen helfen, denen es derzeit nicht gut geht“, sagte Landwehr.

Von Jan Sedelies