Das Warten ist vorbei: Überall in der Region öffnen heute Morgen Kinder das erste Türchen, Säckchen oder Päckchen ihres Adventskalenders. Gleichzeitig bietet die HAZ Kleinen wie Großen eine besondere digitale Freude: Im Internet öffnen wir das erste Türchen des Adventskalenders zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe. Mehr als 30 prominente Vertreter und Vertreterinnen der Stadtgesellschaft lesen in kurzen Videos Weihnachtsgedichte, Geschichten und teilen Gedanken zum Fest. Außerdem bitten sie um Unterstützung für die Spendensammlung für Menschen in Not in und um Hannover. Zu sehen sind die Filme direkt auf der Seite der Spendensammlung – jeden Tag bis zum 24. Dezember können Sie ein neues Türchen öffnen. Sehen Sie hier das erste Video.

Zur Galerie Prominente lesen für den guten Zweck Gedichte und Geschichten

Für die Lesungen und Vorträge ist ein kleines Team mit Kameramann Daniel Hientzsch und Fotograf Tim Schaarschmidt an mehr als 30 Orten in der Region Hannover gewesen. Die Textauswahl blieb den Teilnehmern überlassen. Die Autoren und Autorinnen hatten es da einfach. So las zum Beispiel Ingo Siegner in seinem persönlichen Büro aus seinem Bilderbuch „Der kleine Drache Kokosnuss – Weihnachtsfest in der Drachenhöhle“ eine Geschichte über ein unvergessliches Weihnachtsfest mit Kokosnuss und seinen Freunden Oskar, Matilda und Knödel. Kinderbuchautorin Nikola Huppertz präsentierte in ihrem Wohnzimmer unter dem Titel „Die kleine Frau Babette & Herr Mann“ kleine Miniaturen. Hartmut El Kurdi trug „Lilly, Karim und das Nieselregenrodeln“ vor. Und Thommi Baake las in seiner Lindener Küche aus seinem eigenen Geschichtenband mit dem speziellen Titel „Fantastiolisch-Verrücktische Märchen“.

Auch die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette ist dabei. Und las in ihrem Büro ein Gedicht von Hermann Hesse ein. Quelle: Jan Sedelies

Für die Lesungen öffneten die Vorleser und Vorleserinnen immer wieder besondere Orte. Der Oberbürgermeister Belit Onay begrüßte die Zuhörer in der Ratsstube, der Regionspräsident Hauke Jagau im Präsidentenzimmer. Professor Volker Epping trug seine Weihnachtsgeschichte im Geschäftszimmer des Präsidenten im Welfenschloss vor. Und Landesbischof Ralf Meister erzählte eine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte im heimischen Wohnzimmer.

Viele langjährige Unterstützer sind dabei

Hinter den Türchen präsentieren sich aber auch Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen und Vereinen, die seit Jahren die Spendensammlung unterstützen. Marina Barth aus dem Sparkassen-Vorstand ist dabei, der Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, Jürgen Wache, und die Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. Auch der Freundeskreis Hannover, das sinfonische Blasorchester Opus 112 und die Lions Hermes-Calenberg machen mit.

Wann wer hinter welchem Kalendertürchen steckt, soll noch nicht verraten werden. Es gilt das Prinzip eines Kalenders. Verraten werden soll natürlich, dass alle Beteiligten mit ihren Vorträgen für eine Spende für die HAZ-Weihnachtshilfe werben – die größte Spendensammlung der Region Hannover. Deutlich wird das besonders in der Ansprache des Ministerpräsidenten Stephan Weil. Dieser verzichtet auf eine Geschichte und erinnert viel mehr an die Besonderheit des hannoverschen Weihnachtsmarktes. Dort sei er immer wieder mit der Spendendose der Weihnachtshilfe unterwegs gewesen. „Es ist erkennbar so, dass diese Weihnachtshilfe vielen Menschen in der Region ans Herz gewachsen ist. Mir auch“, sagte Weil. Das Geld komme dort an, wo es gebraucht wird. „Öffnen Sie ihre Herzen und Geldbeutel.“

Besondere Vorträge

Susanne Leifheit. Quelle: Jan Sedelies

Für die Adventsaktion ließ sich Volkswagen Nutzfahrzeuge eine besondere Kulisse einfallen. Susanne Leifheit, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit Volkswagen Nutzfahrzeuge, las vor einem festlich dekorierten T-1-Sambabus von 1966, der nach einer Restaurierung mit Elektroantrieb fährt. Der Bus schafft nun 130 Kilometer in der Stunde. Leifheit las passend zum Fahrzeugklassiker das klassische Gedicht „Knecht Ruprecht“.

Propst Christian Wirz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Propst Christian Wirz ist der offizielle Vertreter des Bischofs des Bistums Hildesheim für die Stadt und Region Hannover. Seit etwa einem Jahr ist er in Hannover im Amt und lud für seinen Text in die Krypta der Basilika St. Clemens ein. Die Krypta wurde aufwendig renoviert und passte akustisch sehr gut zum Vortrag des Propstes.

Guntram Engelhardt vom Vespa Club. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Vespa-Club Hannover veranstaltet in jedem Jahr eine Benefizausfahrt in Weihnachtsmannaufzügen. Durch die Corona-Krise werden die Mitglieder in diesem Jahr am Nikolaustag in Kleingruppen unterwegs sein und Spenden im Netz sammeln. Für den Verein ist Guntram Engelhardt beim Kalender mit einer Lesung vor seiner Vespa-Garage dabei. Natürlich als Weihnachtsmann.

Schauspiel-Intendantin Sonja Anders. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Intendantin des Schauspiel, Sonja Anders, liest aus einem ihrer Lieblingsbücher. Sie entschied sich für Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ und trug den Text im leeren Foyer vor. Dort treffen sich in der Regel die Schauspiel-Besucher und Besucherinnen. Anders hofft, dass ihr Team den Spielbetrieb bald wieder aufnehmen kann.

Soyeon Schröder-Kim. Quelle: Tim Schaarschmidt

Am Adventskalender beteiligt sich auch die Germanistin, Dolmetscherin und Übersetzerin Soyeon Schröder-Kim. Sie trug in einer sehr bekannten Kanzlei im Zoo-Viertel Gedichte vor. Ihr Ehemann, Altkanzler Gerhard Schröder, lobte die Textauswahl von Rilke bis Ringelnatz.

Von Jan Sedelies