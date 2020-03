Hannover

Besonders für Einzelhändler in unserer Region ist die Coronakrise derzeit besonders schwierig: Die Ladentüren müssen geschlossen bleiben – und noch ist unklar, wie lange es dauern wird bevor das Alltagsleben wieder beginnt.

Bitte füllen Sie das Formular aus. Ihre Daten erscheinen dann nach einer Prüfung in unserem Portal. Das kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Für Änderungswünsche melden Sie sich bitte per Mail.

Bitte klicken Sie hier, wenn Ihnen das Formular nicht korrekt angezeigt wird.