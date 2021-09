Hannover

Noch immer gilt Inkontinenz als Tabuthema: Dabei leiden vier bis fünf Millionen Menschen in Deutschland unter unkontrollierbarem Harnabgang. Am Donnerstag setzen die HAZ-Redaktion und das Team des Klinikums Region Hannover (KRH) die Reihe der Gesundheitstalks fort und sprechen mit Experten und Expertinnen nun über die unterschiedlichen Arten und Aspekte von Inkontinenz. Dabei sind Dr. Aref Alemi, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums in Großburgwedel, Dr. Thomas Menzel Chefarzt der Klinik für Viszeral- und Gefäßchirurgie am Klinikum Lehrte, Jasper Koenig, Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Großburgwedel und Carolin Freiling, Physiotherapeutin am Klinikum Großburgwedel.

Hier finden Sie am Donnerstag den Talk

Das einstündige Gespräch wird am kommenden Donnerstag, 23. September, um 18 Uhr live aus dem Pressehaus kostenlos auf www.haz.de übertragen.

Fünfmal zwei HAZ-Leser können auch kostenlos im Pressehaus dabei sein. Schreiben Sie dafür eine Mail mit der Angabe Ihres Namens an team@madsack-agentur.de mit dem Betreff „KRH-Talk“. Vor Ort können nur Menschen dabei sein, die geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mitbringen. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Von Jan Sedelies