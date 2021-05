Hannover

Wie schafft man finanzielle Unabhängigkeit vom Partner oder der Partnerin für den Ruhestand? Welche Geldanlagen sind wirklich nachhaltig? Und wie legt man unerwartete finanzielle Mittel am besten an? Am Mittwoch beginnt die neue Saison der Stream-Vorträge der HAZ-Redaktion und der Sparda-Bank.

Die drei geplanten Vortragsabende informieren über nachhaltige Geldanlagen. Den Auftakt übernimmt der Abteilungsleiter im Portfoliomanagement von Union Investment, Henrik Pontzen. Fragen können mit dem Stichwort „Nachhaltige Geldanlagen“ per E-Mail an hannover@haz.de geschickt werden. Der Vortrag wird um 19 Uhr hier auf HAZ.de und auf www.sparda-h.de kostenlos gezeigt.

Von Jan Sedelies