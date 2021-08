Hannover

Im Sommer stehe ich gern früh auf, an manchen Tagen wecke ich sogar die Hühner bei uns im Dorf. Ich koche mir dann einen ersten Kaffee, hole die Zeitung aus dem Briefkasten und lege mich damit aufs Sofa. Das ist dann genau der Zeitpunkt, zu dem die Morgenfliege auf den Plan tritt.

Zu Stubenfliegen habe ich schon immer ein angespanntes Verhältnis gehabt. Meiner Theorie nach gibt es sie nur, weil Luzifer den Schöpfer überredet hat, sie in seinen Katalog der Arten aufzunehmen unter dem Vorwand, sie könnten Fröschen und Vögeln als Nahrung dienen. Die Nebenwirkungen hat Luzifer verschwiegen.

Stellen die Fliegen einen Dienstplan auf, wer wann am besten stört?

Erstaunlicherweise ist fast immer nur eine Fliege frühmorgens in unserem Wohnzimmer unterwegs, die anderen schwirren lieber in der Küche umher. Möglicherweise stellen sie einen Dienstplan auf, welche von ihnen an der Reihe ist, mich zu belästigen.

In dieser Disziplin ist die Morgenfliege ein Meister. Sie setzt sich wahlweise in mein Gesicht oder auf meine Füße, die unter der für mich etwas zu kurzen Sofadecke hervorragen. Wenn ich mich bewege, was ich nicht gerne tue, wenn ich liegend lese, fliegt sie davon. Kurze Zeit später kehrt sie zurück, und das Spiel beginnt von vorn.

Die Abendfliege ist weniger hartnäckig

Ich könnte die Fliegenklatsche holen und dem Plagegeist auflauern, was ich früher auch getan habe. Sie tot zu schlagen, hilft aber nichts. Angeblich ist jede Fliege im Laufe ihres Lebens für bis zu 15 Generationen an Nachkommen mit insgesamt Millionen von einzelnen Exemplaren verantwortlich. Außerdem will ich das Insektensterben nicht verschlimmern, was übrigens auch für den Typus Abendfliege gilt. Den gibt es auch, aber er ist zumindest bei uns weniger hartnäckig.

Bleibt also nur das Warten auf den Zeitpunkt, an dem Mutter Natur die Morgenfliege von sich aus aus der Welt schafft. Der Herbst hat auch noch schöne Tage, sagt der Volksmund. Wenn er wüsste, wie recht er hat.

Von Bernd Haase