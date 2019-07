Hannover

Es ist das womöglich aufsehenerregendste Konzert in diesem Jahr in Hannover: Rammstein spielt in der HDI-Arena. Das Stadion ist ausverkauft.

+++ Das Konzert läuft +++

Die Band hat ihre Show begonnen. Für die Fans im Stadion hat das lange Warten ein Ende – und auch am Stadion haben sich viele Zuhörer auf dem Rasen niedergelassen, um ohne Eintrittskarte trotzdem live dabei sein zu können.

Die Musik ist bis weit in die Stadt zu hören. Für 23 Uhr ist das Ende des Konzerts angekündigt. Wir beenden unseren Live-Blog an dieser Stelle. Lesen Sie hier unsere Kritik zu dem Konzert: Rocken, bis es raucht – Rammstein in Hannover.

+++ Es geht los! +++

Rauch steigt von der Bühne auf – das Konzert beginnt. Quelle: Uwe Janssen

Es geht los! Von der Bühne steigt Rauch auf – Rammstein betritt die Bühne. Kurz zuvor kam noch die Ansage: „Wir bitten sie, die Mobiltelefone einzustecken und das Konzert zu genießen.“ Es wird herzlich gelacht.

Der Beginn des Konzerts ist laut –sehr laut. Rauch steigt auf. Man würde eigentlich die Feuerwehr rufen und Fenster und Türen geschlossen halten. Aber es ist nur Rammstein.

+++ Ohne Karte, aber trotzdem da +++

Sie hoffen auf die Stimmung vor dem Stadion: Olivia und Timo. Quelle: Salima El Kurdi

Olivia und Timo haben leider keine Karten für das Konzert in Hannover bekommen. Trotzdem sind sie aus Wolfsburg angereist, um die Atmosphäre vor und nach dem Konzert mit zu erleben. „Hoffentlich können wir hier vor dem Stadion trotzdem ein bisschen etwas hören.“ Sie waren schon auf einem Konzert in Bern und waren begeistert. „Das sind Texte vom wahren Leben.“ Sie fühlen sich von den Texten angesprochen und verstanden - das hätten sie bisher noch bei keiner anderen Band so erlebt.

+++ Bilder von der Anreise +++

Zur Galerie Auf diesen Tag haben Tausende Fans lange gewartet: Rammstein tritt in Hannover auf – Karten für die HDI-Arena waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Kurz vor dem Konzert herrscht am Stadion vor allem eins: gelassene Vorfreude.

+++ Das Stadion füllt sich, das Vorprogramm läuft +++

Das Stadion füllt sich. Quelle: Uwe Janssen

Die 96-Schüssel füllt sich. 44.000 werden da sein, wenn Rammstein laut Planung gegen 20.30 Uhr mit ihrer Show beginnen. Zur Einstimmung spielt gerade das französische Klavierduo Jatekok Variationen von Rammstein-Songs. Die beiden Damen haben auf einer Mittelbühne Platz genommen und werden vom Publikum höflich honoriert.

Im Stadion ist die Stimmung gut – auch auf den Tribünen haben schon viele Besucher ihren Platz gefunden. Noch eine halbe Stunde bis Konzertbeginn – die Spannung steigt.

+++ Unterdessen in der „Nordkurve“ +++

In der „Nordkurve“ gibt es ein Konzert aus der Konserve. Quelle: Uwe Janssen

Wer will, kann sich vor dem echten Konzert mit einem alten aus der Konserve aufwärmen. Im Biergarten der benachbarten Fußballkneipe „Nordkurve“ läuft die Videowand. Die Resonanz ist eher mäßig. Echt ist dann doch besser.

Für Probleme aller Art gibt es am Stadion übrigens Hilfe: An Troubleshooting-Stationen können unter anderem Tickets umgeschrieben werden, falls ein Kartenbesitzer ausfällt und seine Karte weitergeben will. Alle Karten sind personalisiert und werden an den Einlässen mit einem Ausweis des Besitzers abgeglichen.

+++ Fans freuen sich auf explosive Stimmung +++

„Nichts ist so, wie es erst scheint“: Dennis, Holger und Sven aus der Nähe von Hildesheim. Quelle: Salima El Kurdi

„Der Hang zur Übertreibung“ sei das Besondere an Rammstein, sagen Dennis, Holger und Sven, die aus der Nähe von Hildesheim nach Hannover gekommen sind. Die Stimmung beim Konzert sei explosiv und ausgelassen. Außerdem mögen sie die satirische Unternote der Texte. „Nichts ist so, wie es erst scheint”, meint Holger. „Die Lieder haben oft sehr provokante Titel aber im Laufe des Liedes erfolgt dann ein totaler Richtungswechsel.“ Man müsse sich aber auch wirklich intensiv mit den Texten auseinander setzen, sonst könne man die Message leicht falsch verstehen.

+++ Lange Schlangen vor den Eingängen +++

Vor den Eingängen haben sich inzwischen lange Schlangen gebildet – eine reicht bis in die Robert-Enke-Straße hinein. Trotzdem ist die Stimmung weiterhin gelassen. Viele warten auch noch am Maschsee ab, bis sich der große Ansturm gelegt hat. Carsten, Annette und Sarah aus Lüneburg zum Beispiel. Die drei sind noch mit vier weiteren Kollegen hier und machen somit einen inoffiziellen Firmenausflug. Annette ist besonders von Till Lindemann fasziniert und meint, dass hinter den Texten mehr stecke als viele denken. „Sie sind sehr authentisch und kritisieren in ihren Texten gesellschaftliche Missstände.“ Dennoch könne man auch einfach gut Party machen, meint Sarah. Sie freuen sich also auf einen sowohl ernsten als auch lustigen Abend mit ihren Kollegen.

Vor dem Konzert ein Rammstein-Pilsner – viele warten hier, bis sich der Andrang am Eingang gelegt hat. Quelle: Sebastian Stein

Viele Fans stressen sich aber nicht und trinken noch gemütlich ein Rammstein-Pilsner. Und die, die früh dar waren, freuen sich derweil über gute Plätze im Innenbereich.

+++ Nach dem Konzert geht’s ins Riesenrad +++

Rammstein Quelle: Salima El Kurdi

Dass sie trotz der hohen Nachfrage ein Ticket in ihrer Heimatstadt bekommen haben, finden die vier Freunde Annika, Marius, Teresa und Andreas aus Hannover unglaublich. Besonders Annika ist gespannt, wie es wird, denn es ist ihr erstes Rammstein-Konzert. Während die anderen von der krassen Show mit viel Feuer und Special Effects schwärmen, hofft sie, dass die Musik nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Nach dem Konzert wollen sie auf jeden Fall noch Riesenrad fahren, am liebsten zusammen mit Till Lindemann – sie würden auch eine Runde spendieren.

+++ Courtyard begrüßt Rammstein – mit Kunst +++

Auf dem Weg zum Stadion geht es für viele Fans vorbei an dieser Tafel. Quelle: Uwe Janssen

Auch das Courtyard am Maschsee hat sich für das Konzert was ausgedacht. Vielleicht gibt es unter den Hotelangestellten ja einen Künstler - das Ergebnis an der Terrasse zum Maschsee ist an einem Nachmittag von mehr Menschen gesehen worden als so manche Ausstellung in hannoverschen Kunsthäusern.

+++ Fans sind schon „immer“ dabei +++

Jana, Alex und Matthias sind aus Varel angereist. Quelle: Salima El Kurdi

Leider wurde das Konzert auf dem Rock am Ring Festival vor zwei Jahren abgesagt und deswegen freuen sich Jana (24), Alex (31) und Matthias (29) aus Varel jetzt besonders endlich Karten bekommen zu haben. Jana sagt: „Ich liebe es, dass alle die Musik zusammen fühlen, jeder kennt den Text und verbindet etwas damit.“ Matthias erinnert Rammstein immer an seine Jugend: „Das haben damals ja alle gehört, der ganze Ort. Sich daran zu erinnern, ist toll.“

Finden Rammstein „krass und einzigartig“: Dietmar und Benno aus Alfhausen. Quelle: Salima El Kurdi

Dietmar und Benno kommen aus Alfhausen bei Osnabrück. Die beiden Fans sind gespannt auf das Konzert in Hannover, weil sie bisher nur bei kleineren Konzerten der Band in ihrer Anfangszeit waren. Die beiden sind schon „immer“ dabei und sind begeistert von den ehrlichen Texten und der polarisierenden Themenauswahl. „Außerdem ist die Show einfach krass und einzigartig“, meint Dietmar.

+++ „Ich hoffe, hoffe, hoffe, dass es klappt“ +++

Tobias aus Arpke hat Hoffnung, dass er noch eine Karte bekommt. Quelle: Uwe Janssen

Die Stimmung vor dem Stadion ist ruhig, gelassen und friedlich. Der Einlass läuft, am Nordeingang, wo die Tribünenzuschauer eingelassen werden, machen auch die Sicherheitsleute einen recht entspannten Eindruck. Ab und zu wird jemand zur Taschengarderobe geschickt, wenn der Rucksack zu groß ist. DIN A4 ist erlaubt, größer nicht. Manch einer ist auch ohne Karte zum Stadion gekommen – denn es besteht Hoffnung: An der Tageskasse gibt es auch am Abend noch Karten. Der Schwarzmarkt soll ausgebremst werden. Tobias aus Arpke trägt „Lemmy“-Shirt und will rein: „Ich hoffe, hoffe, hoffe, dass es klappt!“

+++ Ab 19.30 Uhr im Vorprogramm: Duo Jatekok +++

Sie gelten als die neuen Wilden der Pianisten-Szene: das Duo Jatekok. Quelle: Duo Jatekok

Bevor Rammstein mit seinem Brachialsound das Stadion zum Beben bringen sollte, gibt es erst einmal – sagen wir: überraschende Töne. Die beiden französischen Pianistinnen des Duos Jatekok - Adélaïde Panaget und Naïri Badal - gelten so ein bisschen als die neuen Wilden der Pianisten-Szene. Sonst bewegen sie sich stilistisch zwischen Klassik, Ragtime und Avantgarde. Als Rammstein-Support spielen sie Songs der Hauptband - vierhändig am Klavier interpretiert. Bisheriges Publikumsecho: „Speziell“.

+++ Fans freuen sich auf besondere Rammstein-Atmosphäre +++

Hannover Schützenfest und Rammstein-Konzert gleichzeitig – da haben Autofahrer mit Blick auf einen nahen Parkplatz schlechte Karten. Julia aus Wolfenbüttel ist mit Mann und Kind aus Wolfenbüttel angereist und haben den kompletten Tag in Hannover verbracht, den Maschsee und schönes Wetter genossen. Entsprechend früh sind sie angereist und haben einen sogar noch einen Parkplatz am See bekommen. Nach dem Konzert wollen sie schnell wieder los und wenn möglich dem Abreiseverkehr zuvor kommen. Die Aussichten stehen nicht schlecht.

Jenny und Tom aus Salzgitter haben in der Innenstadt geparkt: „Die Stadt macht was her, das Angebot ist toll“, sagen sie. Auch hier: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Rammstein-Fans sind sie vor allem deshalb, weil sie die Musik „so provokant und polarisierend finden“.

Jochen aus Celle ist mit dem Auto zum Bahnhof gefahren – in Celle. Dort hat er sich in die Bahn gesetzt und ist gemütlich zu seinem ersten Rammstein-Konzert angereist. Und weil das erste Rammstein-Konzert ein Grund zum Feiern ist und nebenan zufälligerweise das größte Schützenfest der Welt läuft, will Jochen diese beiden Umstände nach der Show noch miteinander verbinden. Er freue sich besonders auf die Show mit viel Feuer und Licht: „Das ist das Außergewöhnliche bei Rammstein.“

Rudi und Jasmin sind aus Aschaffenburg angereist, sie hatten im Zug den ganzen Tag Zeit, sich auf Rammstein zu freuen. Gesehen haben die beiden Till Lindemann und Co. schon in Birmingham und Hamburg, sie sind seit vielen Jahren Fans der Band.

Zu Fuß sind Oliver und Heike zum Stadion gekommen – sie wohnen in Hannover. Sie sind keine eingeschworenen Rammstein-Fans, wollten aber immer schon die Atmosphäre dieser Show erleben. Aufs Schützenfest nach dem Konzert? „Ne, wir können das ja jeden Tag haben.“

+++ Keine Tasche, kein Problem +++

Die Mitarbeiter in der Taschenabgabe haben nicht viel zu tun. Quelle: Uwe Janssen

Der Rammstein-Merchandising-Stand wird belagert, während an der Taschenabgabe tote Hose ist. Die No-Bag-Policy scheint mittlerweile für Fans kein Problem mehr zu sein. Auch nebenan geht es heute rund: Das Schützenfest läuft seit Freitag und ist am frühen Abend ebenfalls Ziel vieler Rammstein-Fans, die sich vor der Show die Zeit vertreiben wollen.

Gleich nebenan läuft das Schützenfest. Quelle: Uwe Janssen

Zur Galerie Auf diesen Tag haben Tausende Fans lange gewartet: Rammstein tritt in Hannover auf. Wir haben Fans gefragt, wie ihre Rammstein-Lieblingszeile lautet. Das sind die Antworten.

+++ Beim Einlass ist Geduld gefragt +++

Warten auf den Einlass. Quelle: Salima El Kurdi

Ab 16.30 Uhr werden die Fans ins Stadion gelassen, viele von ihnen sind bereits seit Stunden in Hannover. Schon am frühen Nachmittag haben sich am Südeingang lange Schlangen gebildet. Von hier aus geht es in den Innenraum. Wer vorne stehen will, muss entsprechend früh da sein. Um 16 Uhr reichen die Reihen bis zur Stadionbrücke. Vor dem Einlass steht aber noch ein Sicherheitscheck. Geduld ist eine Tugend heute Nachmittag. Aber das Wetter ist gut. Und Bier gibt es auch.

+++ Anreise verläuft ruhig +++

2012 standen Rammstein zuletzt in Hannovers Stadion auf der Bühne, heute Abend sind sie zurück. Geplant ist, dass ihr Auftritt um 20.30 Uhr beginnt. Gleich neben dem Stadion läuft zurzeit das hannoversche Schützenfest – der Schützenplatz steht den Fans deshalb nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Stadt Hannover und Polizei haben deshalb die Fans mehrfach gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Bis zum Nachmittag verlief die Anreise laut Polizei dann auch sehr ruhig. Weitere Tipps zur Anreise gibt es hier.

Von red