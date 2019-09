Hannover

Da ist es. Gleich am Anfang. Dieser Jauchzer, dieses explodierende Kieksen, dieses rausgepresste Hochgefühl, das ihm ein Markenzeichen geworden ist. Es ist Herbert Grönemeyers Sekundenglück. Der gleichnamige Song eröffnet sein Konzert in der ausverkauften HDI-Arena. Es wird allmählich Herbst in Hannover. Abe...