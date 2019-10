Studenten sind chronisch pleite. Das ist nicht nur ein weit verbreitetes Vorurteil, sondern oftmals bittere Realität. Gerade am Ende des Monats ist schnell Ebbe in der Kasse. Wer trotzdem nicht nur von Brot und Wasser leben will, muss die Tricks kennen. Hier kommen unsere Favoriten unter den Spar-Tipps für Hannovers Studenten.