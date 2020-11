Hannover

Die HSBC, eine Großbank mit Hauptsitz in London, schließt nach nur sechs Jahren ihre Niederlassung in Hannover. Zuständig für die Kunden in Hannover werde die Niederlassung in Dortmund sein, teilte Unternehmenssprecher Robert von Heusinger auf Anfrage der HAZ mit. Die sieben Mitarbeiter sollen von Dortmund aus die Kunden in Hannover weiter betreuen.

Filiale erst vor fünf Jahren eröffnet

Der Standort in der Georgstraße wurde Anfang 2015 eröffnet, bis Ende 2021 soll die Dependance wieder schließen, berichtet von Heusinger. Wegen der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie reduziere die Bank derzeit ihre Büroflächen. Das Arbeiten im Home-Office sei bei den Mitarbeitern sehr beliebt und habe gut funktioniert, sagt der Sprecher. Seit Kurzem hätten die Mitarbeiter von HSBC ein Anrecht auf drei Tage Home-Office pro Woche.

Von der Filiale in der Georgstraße werden vor allem Firmenkunden betreut. Nach von Heusingers Angaben sind dorthin nur selten Kunden gekommen. Im Unternehmen laufe gerade ein Sparprogramm. Dazu gehöre nicht nur die Reduzierung der Büroflächen, bis 2022 soll die Belegschaft in Deutschland um ein Fünftel schrumpfen. Ob davon auch derzeit in Hannover arbeitende Mitarbeiter betroffen sind, ist nach Angaben des Sprechers noch ungeklärt.

Von Mathias Klein