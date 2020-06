Häftling stirbt plötzlich in der JVA Burgdorf: Obduktion soll Todesfall klären

Burgdorf

Die Polizei Hannover soll einen plötzlichen Todesfalls in der Burgdorfer Außenstelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde klären. Dort klagte ein 43-jähriger Insasse am Wochenende über Symptome, die auf eine mögliche Corona-Infektion hindeuteten. Am Montag war der Mann dann nicht mehr ansprechbar und starb kurz darauf. Die übrigen Insassen sind nun in Sorge, das Virus könne sich im Gefängnis ausbreiten – andere kritisieren eine schlechte Versorgung.

„Die Todesursache ist noch unklar“, sagt JVA-Sprecherin Marianne Schmidt. Mediziner hätten sich seit Freitag um den 43-Jährigen gekümmert, nachdem er über coronatypische Symptome wie trockenen Husten und Gliederschmerzen klagte. Vorsorglich kam der Mann in ein leeres, extra für potenziell Infizierte hergerichtetes Vollzugshaus. Laut Hans-Christian Rümke, Sprecher des Justizministeriums, untersuchte eine Ärztin den Kranken zuletzt am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr. „Hierbei wurde auch ein Abstrich durchgeführt, das Ergebnis des Corona-Tests war negativ.“

Anzeige

Leichnam soll obduziert werden

Dennoch verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide: Am Nachmittag war der 43-Jährige nicht mehr ansprechbar, JVA-Sprecherin Schmidt zufolge kämpfte ein Notarzt 90 Minuten vergeblich um das Überleben des Mannes. Eine Obduktion soll nun klären, woran der Häftling verstarb – auch wenn nach HAZ-Informationen derzeit kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vorliegt. Die Untersuchung ist Pflicht, wenn jemand in amtlichem Gewahrsam ums Leben kommt.

Weitere HAZ+ Artikel

Insassen kritisieren nun das Gefängnis, das Einschleppen des Coronavirus werde begünstigt. Bedienstete würden oft keinen Mund-Nasenschutz tragen, die Virus-Symptome seien nicht ernst genommen worden. Rümke widerspricht: Auch in der JVA gelte etwa der Mindestabstand, bei Unterschreitung ist ein Schutz zu tragen. Da Burgdorf zudem auch ein offener Vollzug ist, kommen weitere Regeln dazu: Freigänger müssen ihre Kontakte nachweisen, bei Rückkehr die Temperatur messen lassen und einen Fragebogen ausfüllen. „Ich kann verstehen, dass die Häftlinge beunruhigt sind“, sagt Schmidt. Sie hofft daher auf ein rasches Obduktionsergebnis. „Wir wollen so viel Transparenz wie möglich.“

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling