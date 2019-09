Hannover

Ein umgestürzter Lastwagen blockiert derzeit alle drei Fahrstreifen der Autobahn 2 bei Hämelerwald in Richtung Berlin. Ersten Erkenntnissen zufolge waren drei Lastwagen um kurz nach 12 Uhr am Ende eines Staus, der sich wegen eines zweiten Unfalls auf der Strecke gebildet hatte, aufeinander aufgefahren. Am Morgen war bei Peine ein mit Salpetersäure beladener Gefahrguttransport verunglückt. Durch die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall in Hämelerwald kippte einer der beteiligten Lkws auf die Seite. der Fahrer des Wagens trug dabei leichte Verletzungen davon, musste aber nicht aus dem Wrack befreit werden.

Die Verkehrsmanagementzentrale leitete derzeit alle Fahrzeuge in Richtung Berlin am Autobahnkreuz Hannover-Ost auf die Autobahn 7 und dann im weiteren Verlauf über die Autobahn 39 wieder auf die A 2. Die Bergung des umgekippten Lastwagens wird noch eine Weile auf sich warten lassen, da viele Helfer und Einsatzkräfte bei dem Gefahrgutunfall in Peine gebunden sind.

