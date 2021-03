Hannover

Es wirkt wie eine liebevolle Hommage an die Achtzigerjahre: Zwei eloquente Moderatoren bewerben umgeben von drei Kameras, etlichen Scheinwerfern und großen Blumendekorationen Produkte, die die Zuschauer telefonisch bestellen können. Konstantin Erb und Pia Hillrichs beleben am Donnerstag, 4. März, das Homeshopping, um Unternehmen aus der Region Hannover in der Corona-Krise zu unterstützen. Für die Initiative „Gemeinsam für Hannover“ bewerben sie regionale Produkte und sparen bei den Proben nicht mit Adjektiven. Das neue Trikot von Hannover 96 zum 125-jährigen Bestehen des Vereins sei atmungsaktiv, sportlich geschnitten und schlicht sensationell. „Das gummierte Logo ist ein haptisches Erlebnis“, sagt Hillrichs und streicht über das Emblem. Das mag affirmativ klingen. Im Kern möchte die Initiative das Format nutzen, um Einzelhändler und Vereine in der Krise zu helfen.

Drei Stunden, 1000 Händler

Mehr als 1000 Händler aus der Region Hannover bieten auf dem Portal „Gemeinsam für Hannover“ Produkte und gastronomische Angebote an und trotzen so der Corona-Krise. Das dreistündige TV-Format stellt nun zusätzlich limitierte und exklusive Produkte der Partner vor. So bewirbt in der ersten Ausgabe von „Hannover Homeshopping“ der Möbelhändler Porta Sitzideen für den Garten und die Terrasse, präsentiert Pfannen- und Topfsets und preist Bettwäsche an. Der Feinkostanbieter Bellucci bewirbt verschiedene Schlemmer- und Präsentkörbe. Und Hannover 96 stellt nicht nur das neue Jubiläums-Trikot vor, sondern bietet auch Jubiläumstassen und Fanschals. Passend dazu wird auch 96-Legende Hans Siemensmeyer zugeschaltet.

Homeshopping aus Hannover für Hannover

Die Show läuft am Donnerstag, 4. März, von 15 bis 18 Uhr. Die Videoübertragung lässt sich über www.hannover-homeshopping.de aufrufen, die kostenlose Telefonnummer zum Kauf ist die (0800) 2305230. Die Telefonnummer wird auch immer wieder eingeblendet werden. Die gebotenen Sonderkonditionen sind auf die Sendezeit begrenzt. Zu den Unterstützern der Initiative „Gemeinsam für Hannover“ gehören Unternehmen und Vereine wie der Freundeskreis Hannover, Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Enercity, VGH-Versicherungen, Continental, Üstra, Hannover 96, TSV Hannover-Burgdorf, TKH, Dehoga, IHK, Handelsverband Hannover, die Madsack Mediengruppe und die Stadt Hannover.

Von Jan Sedelies