Der Konflikt um eine von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in Aussicht gestellte autofreie Innenstadt geht weiter. Die City-Händler teilen die Einschätzung der SPD-Parteispitze, Hannovers Innenstadt könne höchstens autoärmer werden. „ Die Grünen wollen Fakten schaffen und damit den zweiten Schritt vor dem ersten tun“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City Gemeinschaft. Damit spielt er auf die von Onay geplante Teilsperrung der Schmiedestraße für den Autoverkehr an. „Diese Herangehensweise ist brachial“, findet Prenzler.

Wichtige Anbindung oder für Autoverkehr verzichtbar?

Im Falle der Schmiedestraße scheinen die Meinungen innerhalb der Stadtverwaltung auseinanderzugehen. So hatte der Bezirksrat Mitte auf Antrag der Grünen beschlossen, für die Dauer des Weihnachtsmarkts den Abschnitt der Straße vor der Marktkirche als Fußgängerzone auszuweisen und für den Autoverkehr zu sperren. Dadurch sollten die Bereiche des Markts zu beiden Seiten der Schmiedestraße besser zusammengeführt werden.

Die Stadtverwaltung will den Beschluss nicht umsetzen, unter anderem weil die Schmiedestraße „eine wichtige Anbindung der südlichen Innenstadt mit der Altstadt darstellt, auch für Radfahrende“, wie es in einer Verwaltungsunterlage heißt. Oberbürgermeister Onay scheint das anders zu sehen. Er kündigte an, die Schmiedestraße zwischen Marktkirche und Parkhaus für den Autoverkehr sperren zu wollen.

„Händler nicht verunsichern“

Bevor irgendwelche Straßen gesperrt würden, müsse die Stadt zunächst Alternativen zum Autoverkehr schaffen, meint der Vertreter der City-Händler. Erst dann könne man den Autoverkehr dort herausnehmen, wo es sinnvoll ist. „Es ist gelogen, dass die Innenstadt mit allen Verkehrsmitteln gleichermaßen gut erreichbar ist“, meint Prenzler.

In Anbetracht eines sich abzeichnenden wirtschaftlichen Abschwungs sollten die Händler nicht verunsichert werden, meint Hozan Partawie, Inhaber des Designermöbelgeschäfts Bolia in der Schillerstraße. „Wer eine autofreie Stadt fordert, der muss auch sagen, wie er es machen möchte“, findet er. Bislang gebe es jedenfalls noch zu wenig Park-and-ride-Plätze, und die vorhandenen seien auch sehr weit vom Zentrum entfernt. Dem Vorschlag der SPD, mit Bedacht ein Konzept zu entwickeln, stimmt der Möbelhändler zu.

Für die Inhaberin des Modegeschäfts Donna, Mirela Stanoiu, gilt: „Die Straßen müssen für Autos offen bleiben.“ Sie schlägt vor, dass die Stadt den Händlern kostenlos Parkgutscheine für Parkautomaten und Parkhäuser im Wert von ein oder zwei Stunden zur Verfügung stellt. Die Händler könnten die Gutscheine dann für Marketingzwecke nutzen.

Soziale Fragen klären

Auch die FDP, zusammen mit SPD und Grünen Mitglied im Mehrheitsbündnis, kann dem SPD-Vorstoß einiges abgewinnen. „Autofrei ist mit uns nicht zu machen. Aber eine autoärmere City ist dringend notwendig“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die Parkhäuser in der Innenstadt sollten anfahrbar bleiben.

Eine HAZ-Leserin, die für einen ambulanten Pflegedienst arbeitet, bringt einen anderen Aspekt in die Debatte ein. „Ich frage mich, wie ich meine Patienten versorgen soll, wenn ich nicht zu ihnen in die Innenstadt komme“, schreibt sie. Gleiches gelte für Hospizdienste sowie Kältebusse für Wohnungslose. Es gehe nicht nur um Einzelhandel und Klimaschutz, sondern auch um soziale Fragen.

Von Andreas Schinkel