Wer einmal den Honigkuchen in der Holländischen Kakao-Stube kosten möchte, kann das montags bis freitags von 9 bis 19.30 Uhr tun. Am Sonnabend hat die Kakao-Stube von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet.

„Hänsel und Gretel“ wird am Mittwoch, 4. Dezember, um 11 Uhr das nächste Mal im Opernhaus zu sehen sein. Bei der Vorstellung am selben Tag um 18 Uhr heißt es dann: „Singalong“. Dort können alle Zuschauer in den Gesang des Ensembles einstimmen.

Weiter geht es am Montag, 16., und am Dienstag, 17. Dezember, jeweils um 11 Uhr. Am selben Tag wird es dann noch eine Abendvorstellung um 18 Uhr geben. Am Mittwoch, 18. Dezember, beginnt die Vorstellung bereits um 10 Uhr. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, wird es ein Jubiläum geben: Der Kinderchor der Staatsoper Hannover feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Vorstellung um 16 Uhr.

Wer das alles verpasst oder noch nicht genug von der Oper hat, hat am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, 25. Dezember, um 18.30 Uhr das letzte Mal die Chance, die Oper zu sehen.