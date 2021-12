Hannover

Eine Woche vor Weihnachten soll es so weit sein. Der Rapper Haftbefehl eröffnet am Freitag, 17. Dezember, seinen deutschlandweit ersten Burgerladen unter dem Namen „Haftis“ in Hannover. Ausgesucht hat sich der 35-jährige Offenbacher dafür das Lokal, in dem Dirk Roßmann 1972 seinen ersten Drogeriemarkt eröffnet hatte.

Zu Wochenbeginn war das neue Burgergeschäft in der Nähe des Lister Platzes zwar außen weitgehend fertig designt. Im Inneren aber war noch viel zu tun. Gut ein Dutzend Tischler, Sanitär- und Küchenhandwerker aus der Region werkelten an der Einrichtung, die dominiert wird von Holz- und Brauntönen, kombiniert mit Metalloberflächen.

Bauarbeiten diese Woche in der ehemalige Rossmann-Drogerie: Kommende Woche soll „Haftis“ eröffnet werden. Quelle: Conrad von Meding

Eigentlich war die Eröffnung des „Haftis“ in den sozialen Netzwerken für den kommenden Freitag angekündigt worden. Jetzt wurde der Termin laut dem Instagram-Auftritt des Lokals um eine Woche nach hinten verschoben.

Haftbefehl, der einen Tag vor der nun anvisierten Eröffnung 36 Jahre alt wird, hatte im November in einem Video auf der Social-Media-Plattform Instagram verkündet, dass es auf dem Lavagrill des „Haftis“ nur „100 Prozent Biofleisch“ geben würde. Außerdem habe er bereits Besuch vom Fernsehkoch Frank Rosin bekommen, dessen Burger ebenfalls in Haftbefehls Restaurant serviert werden soll.

In den letzten Jahren gibt sich der Rapper, der in seiner Jugend laut eigener Aussage Geld mit Drogenverkauf verdiente, immer mehr zumindest als Teilzeit-Bürgerlicher. So erzählte er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“, dass er es sei, der für die Familie den Wocheneinkauf erledige, gab auf seinem Instagram-Kanal Kochtipps und zeigte seinen Followerinnen und Followern wie er sein Fleisch am liebsten mariniert.

Babo: Haftbefehl prägte das Jugendwort des Jahres

Seinen großen Durchbruch hatte Haftbefehl vor rund zehn Jahren mit der Single „Chabos wissen wer der Babo ist“ – und prägte damit das Jugendwort des Jahres (Babo: soviel wie Boss). In seinen Songs rappt er immer wieder in genreüblicher Manier (derb, brutal, sexistisch), für seine Sprache und Texte wird er aber auch vom Feuilleton gefeiert.

Er selbst sagte im Frühjahr im „Spiegel“ in einem Interview: „Bei mir ist Poesie dabei. Ich bin einer von wenigen Rappern über dreißig in Deutschland, die man laut im Auto hören kann, ohne sich peinlich zu fühlen.“ Kritik gab es jedoch unter anderem wegen angeblich antisemitischer Textstellen, für die sich der Musiker inzwischen entschuldigt hat.

Von Nadine Wolter und Conrad von Meding