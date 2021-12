Lister Platz - Haftbefehl will Burgerladen in Hannover am 17. Dezember eröffnen

100 Prozent Biofleisch vom Lavagrill: Der Deutschrapper und Feuilleton-Liebling Haftbefehl hat sich Hannover als Standort für sein erstes Restaurant ausgesucht. Ab dem 17. Dezember soll es im „Haftis“ Burger geben.