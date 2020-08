Hannover

Das sogenannte Große Stammbuch des Kunsthändlers Philipp Hainhofer wird an der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel in einem groß angelegten Projekt erforscht. Das Land Niedersachsen stelle dafür 300 000 Euro zur Verfügung, erklärte Kulturminister Björn Thümler am Dienstag bei der Präsentation des Buches im Sprengel-Museum Hannover. Die Bibliothek hatte das reich verzierte Buch aus dem 17. Jahrhundert für 2,8 Millionen Euro erworben. Wie Bibliotheksdirektor Peter Burschel erklärte, sollen die Seiten digitalisiert und im Internet präsentiert werden. Außerdem seien Ausstellungen an verschiedenen Orten angedacht.

Bibliotheksdirektor Peter Burschel mit dem Hainhofer-Album. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Glücksfall für den Kulturguterhalt in Deutschland “

Der Erwerb des Buches sei „ein Glücksfall für den Kulturguterhalt in Deutschland“, sagte Thümler. Das Große Stammbuch, in dem sich Kaiser, Könige und Fürsten mit handschriftlichen Einträgen und Illustrationen verewigten, entstand zwischen 1596 und 1647.

„Das ist eine Jahrhundertanschaffung": Hainhofers Großes Stammbuch enthält prächtige Illustrationen - darunter sind auch kunstvolle florale Muster. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrere Stiftungen als Geldgeber beteiligt

Der Erwerb wurde durch eine konzertierte Aktion möglich, an der sich mehrere Stiftungen als Geldgeber beteiligten. „Allein seine Bildausstattung macht es zu einem herausragendem Kunstwerk“, sagt Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Die wissenschaftliche Erforschung soll jetzt jene Rätsel lösen, die sich noch immer um das Buch ranken: „Längst sind nicht alle Bilder entschlüsselt“, sagt Christian Heitzmann, Leiter der Wolfenbütteler Handschriftenabteilung.

Kulturminister Björn Thümler (3. v. l.) stellt das für 2,8 Millionen Euro erworbene Hainhofer-Album vor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Simon Benne