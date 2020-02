Bei der „ Halal Hannover“ präsentieren vom 6. bis zum 8. März erstmals in Deutschland rund 50 Aussteller Produkte und Dienstleistungen, die halal sind, also islamischen Religionsvorschriften entsprechen. Auf einer gastronomischen Sonderfläche können Besucher beispielsweise halal-konforme Gerichte verkosten. Anbieter präsentieren auch Kosmetikprodukte, die ohne Alkohol und tierische Inhaltsstoffe hergestellt wurden sowie Reisen, die halal sind (ohne Schweinefleischgerichte in Restaurants oder mit Gebetsteppichen in Hotelzimmern). Halal-Produkte gelten als Wachstumsmarkt; Firmen, die in islamische Länder exportieren wollen, beschaffen sich immer häufiger Halal-Zertifikate für ihre Produkte. Daneben gibt es Vorträge beispielsweise über islamisches Bankwesen. Die „1. Halal Hannover Konferenz“ wird 6. März unter anderem mit Oberbürgermeister Belit Onay und Aiman Mazyek, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, eröffnet.