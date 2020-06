Hannover

Rund 200 Menschen haben am Dienstag in Hannover Halim Dener anlässlich dessen 26. Todestages gedacht. Der junge Mann war am Abend des 30. Juni 1994 am Steintorplatz von einem Polizisten erschossen worden. Der damals 16-Jährige hatte zuvor Plakate der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK geklebt und wollte vor den Beamten fliehen. Die Demo-Teilnehmer legten am Abend Blumen nieder und zündeten Kerzen an.

„Es sind jetzt 26 Jahre, in denen wir für ein angemessenes Andenken kämpfen“, sagte ein Sprecher der Kurdischen Jugend. Er kritisierte, dass die kurdischen Anliegen von der Bundesrepublik weiter nicht beachtet würden. „ Deutschland steht klar an der Seite der faschistischen Türkei.“ Auch eine Botschaft von Halims damals sechsjährigem Bruder wurde verlesen: „Ich erinnere mich noch genau an das Leid unserer Mutter, sie haben sein Leben zu unrecht genommen.“ Die Kampagne Halim Dener stellte zudem ein 250-seitiges Buch zu Ehren des Erschossenen vor, das in den kommenden Wochen auf den Markt kommen soll.

Deners Tod Zeichen von Polizeigewalt

Die Teilnehmer sehen in Deners Tod ein deutliches Zeichen von Polizeigewalt. Der 16-Jährige habe lediglich plakatiert. In der Nacht zum 1. Juli 1994 hatte sich im Einsatzgemenge ein Schuss gelöst und Dener in den Rücken getroffen. Der Zivilbeamte, dem die Pistole gehörte, wurde freigesprochen. Jahrelang schwelte in Hannover die Debatte um einen Halim-Dener-Platz, doch das Vorhaben scheiterte an der Stadtverwaltung und Kommunalaufsicht. Im vergangenen Jahr kamen anlässlich Deners 25. Todestages mehr als 1000 Menschen nach Hannover.

Von Peer Hellerling