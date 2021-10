Hannover

Längst ist die Zeit vorbei, in der Halloween nur ein komisches Ereignis in den USA war. Auch in Hannover ist das Gruselfest ein Trend. Schon in der Nacht zu Sonntag feierten die Menschen in den Party-Locations der Stadt – und lassen sich dafür kreative Spuk-Outfits einfallen.

Ob Geist, Zombie, Kürbis oder Horror-Clown – wir suchen Hannovers furchteinflößendste Kostüme. Schicken Sie uns hier Ihre Bilder über unser Upload-Formular zu.

Der Halloween-Höhepunkt für die Kinder kommt erst noch. Am Sonntagabend ziehen sie um die Häuser und verlangen an den Türen „Süßes oder Saures.“ Was es dabei gerade mit Blick auf Corona zu beachten gilt, haben wir hier zusammengefasst.

