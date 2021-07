Hannover

Der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie Urlaubs-Express zwischen Lörrach/Basel und Binz auf Rügen ist am Sonnabendvormittag im Ostseebad angekommen. Nach Angaben der Betreibergruppe Train4You pendelt der Zug an den Wochenenden bis zum 13./14. August zwischen Lörrach/Basel und Binz. Er soll jeweils Freitagabend in Basel starten und am Sonnabendvormittag in Binz auf Deutschlands größter Insel ankommen – und macht auf seinem Weg auch in Hannover halt.

Die Gegenzüge starten jeweils sonnabends um 18.20 Uhr auf Rügen und erreichen Basel am Sonntagmorgen. Nach Angaben des privaten Kölner Zuganbieters können Reisende zwischen Lörrach und Hamburg-Altona auch ihr Auto mitnehmen.

Züge erreichen Hannover auf der Hinfahrt mitten in der Nacht

Wer in Hannover auf dem Weg Richtung Ostsee zusteigen möchte, muss früh aufstehen. Laut Fahrplan fährt der Nachtzug in der Landeshauptstadt um 4.21 Uhr ab. Weitere Stationen unterwegs sind Hamburg, Schwerin, Rostock-Kassebohm, Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Prora. Das Ziel erreicht der Zug dann um 10.39 Uhr.

Auf dem Rückweg kommt der Zug kurz nach Mitternacht um 0.20 Uhr in Hannover an. Die Preise für die Fahrt variieren: Das günstigste Ticket gibt es für einen Einzelplatz im Sitzwagen mit 29 Euro für die Hinfahrt und 39 Euro für die Rückfahrt. Auch eine Fahrradmitnahme ist möglich.

Rügens Tourismus setzt viel Hoffnung auf die neue Verbindung

Auf Rügen erhofft man sich vor allem wieder mehr Gäste aus der Schweiz: „Die Schweiz gehört zu unseren wichtigsten ausländischen Märkten“, sagte die Sprecherin des Landestourismusverbands Katrin Hackbarth. In den vergangenen Jahren wurden stets rund 160.000 Übernachtungen von Gästen aus dem südlichen Nachbarland jährlich registriert. „Wir freuen uns über die neue Verbindung, mit der das internationale Geschäft wieder Fahrt aufnehmen kann.“

