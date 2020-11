Hannover

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in der Nordstadt Hannovers bei einem Überfall auf einen Blumenladen Bargeld erbeutet. Anschließend konnte er mit seiner Beute entkommen. Die 75 Jahre alte Inhaberin des Geschäfts in der Haltenhoffstraße und eine 52-jährige Kundin blieben unverletzt.

Der Täter hatte das Geschäft gegen 17.30 Uhr betreten. Er bedrohte die beiden Frauen mit einer Pistole und verlangte Bargeld. Die Inhaberin des Blumenladens musste dem Räuber alles Bargeld aus der Kasse geben. Dann verlangte er auch die Geldbörse der Kundin. Mit seiner Beute rannte der Mann in Richtung Engelbosteler Damm davon. Eine Fahndung nach dem Unbekannten musste ohne Erfolg abgebrochen werden.

Der Mann ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine athletische, schlanke Statur, dunkle Haare und dunkle Augen. Er spricht hochdeutsch und trug bei dem Überfall eine schwarze Hose und eine dunkle Kapuzenjacke. Zudem hatte er eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung auf. Seine Beute verstaute er in einer dunklen Tasche. Hinweise auf den Täter nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner