Das Video ist bei Youtube in die Kategorie „Bildung“ einsortiert. Es würde aber genauso gut in eine Kategorie namens „Herzenswärme“ passen: Lehrer der Leonore-Goldschmidt-Schule, früher bekannt as IGS Mühlenberg, haben für ihre Schüler in den Corona-Zwangsferien einen Mutmach-Song aufgenommen.

Ausgewählt hat das Kollegium für diesen Zweck das Stück „Something Just Like This“, das von den Chainsmokers stammt, die es 2017 zusammen mit der Band Coldplay eingespielt haben. Es erzählt davon, dass man gar kein Superheld sein muss, um geliebt zu werden, eine Schulter zum Anlehnen zu haben reicht schon. Mehrere Lehrer singen, es wird Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Trompete gespielt – und es hört sich total professionell an.

Zu den Klängen sieht man Lehrerinnen und Lehrer, die zu Hause Mathe- und Chemiebücher in die Kamera halten, inmitten des Spielzeugs ihrer Kinder sitzen oder Yogaübungen absolvieren. Manche tragen Atemschutzmasken, eine Lehrerin eine Taucherbrille. Alle lächeln ihren Schülerinnen und Schülern zu und winken und halten Zettel mit Aufmunterungen hoch: „Bleibt gesund!“ „Freue mich auf Euch!“ Und, am Schluss: „Haltet durch!“

Das Video wurde bislang fast 6000-mal angeklickt.

Von Bert Strebe