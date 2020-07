Der Unfall eines Kleinflugzeugs hat den Flugverkehr am Airport Hamburg am Freitag komplett zum Erliegen gebracht. Die Cessna war von der Landebahn abgekommen, die zwei Insassen blieben unverletzt. Wegen der zweieinhalbstündigen Sperrung wurden Flieger bundesweit umgeleitet. Eurowings steuerte Hannover an.