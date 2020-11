List

Der Rabbiner wurde nur 43 Jahre alt. Im vergangenen April starb Benjamin Wolff; der Tod des achtfachen Vaters erschütterte die Stadt. Für die Gin- und Schnapsfirma „Simons of Hannover“, die in der List Gin und Obstler produziert, stellte sich mit seinem Ableben auch ein ganz praktisches Problem: Das Unternehmen ist auf koschere Spirituosen spezialisiert, also auf solche, die den traditionellen jüdischen Speiseregeln entsprechen – und Benjamin Wolff war der „Mashgiach“ der Destille gewesen, der Koscher-Inspektor.

„Zur Kontrolle der Spirituosen zählt unter anderem die genaue Prüfung der Inhaltsstoffe und Zutaten auf ihre Herkunft und Reinheit“, sagt die 32-jährige Firmengründerin Katerina Simon. Für koschere Schnäpse darf beispielsweise nur gepflücktes Obst verwendet werden und kein Fallobst. Auch bestimmte tierische Inhaltsstoffe sind für fromme Juden tabu. Ein Rabbiner, der über die strengen Regeln wacht, ist schwer zu finden.

15 Sorten Schnapps

Jetzt aber ist die Produktion von koscherem Schnaps in der List gesichert: Der Hamburger Rabbiner Shlomo Bistritzky hat die Kontrolle bei „Simons of Hannover“ übernommen. „Er war ein langjähriger Freund von Rabbiner Wolff und setzt seine Aufgabe gewissenhaft und in seinem Sinne fort“, sagt Katerina Simon. Etwa zweimal im Jahr werde er zur Kontrolle nach Hannover kommen. „Neue Produkte besprechen wir vorher mit ihm“, sagt die Chefin.

Mit dem Brennmeister Roland Schulze produziert das Unternehmen seit Mai 2017 mittlerweile 15 verschiedene Spirituosen; die Herstellung von Gin, Obstlern und Likören nach strengen religiösen Regeln ist in dieser Form bundesweit einzigartig. Die Schnäpse aus der List finden sich unter anderem in Edeka- und Rewe-Märkten in Hannover, aber auch in Hamburg oder Frankfurt.

Von Simon Benne