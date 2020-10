Hannover

Die Kassiererin in einem Drogeriemarkt in der Lister Meile ist äußerst geduldig. Immer wieder fragt die Seniorin vor ihrer Kasse, warum denn kein Toilettenpapier mehr vorrätig sei – und das schon seit Freitag. „Sie müssen sich keine Sorgen machen, Nachschub ist schon unterwegs, keiner wird hier leer ausgehen.“ Die alte Dame ist verunsichert. Ein paar Hundert Meter weiter wird sie auch kein Glück haben. Im dortigen Geschäft ist sogar alles ausverkauft, was mit Papier zu tun hat. Und ein Zettel an den leeren Fächern macht darauf aufmerksam, dass WC-Papier bis auf Weiteres auf zwei Pakete rationiert wird – sofern es denn wieder auf Lager ist.

Das Stimmungsbarometer fällt

„Ich habe schon vergangene Woche gespürt, da ist was im Busche, die Leute hamstern wieder Klopapier“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie schmunzelt, aber eigentlich ist ihr danach gar nicht zumute. „Wir werden schon genug Ware bekommen, aber dieses Horten ist ein Stimmungsbarometer der Bürger – und das fällt gerade gewaltig.“ Elke und Kurt Sieberling können das nur bestätigen. „Irgendwie fühlen wir uns wieder diffus unwohl mit dem steigenden Infektionsgeschehen und richten uns auf mehr Zeit zu Hause ein.“ Mit einem Vorrat auch an Toilettenpapier.

Bei den Unternehmen macht sich der Trend vom Corona-Frühjahr erst langsam bemerkbar. „Wir sind gut auf die Nachfrage nach Toilettenpapier, Seife und Desinfektionsmitteln, die wir derzeit beobachten, vorbereitet“, betont dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. Alle Artikel seien derzeit in den Märkten verfügbar, die Lager gut ausgestattet. „Auch unsere Industriepartner halten weitere Mengen für uns bereit.“ Aldi meldet einen leichten Anstieg der Nachfrage, Edeka-Chef Thorsten Wucherpfennig sieht indes noch keinerlei Anzeichen für einen Engpass. „Die Lager sind gut gefüllt, niemand muss sich übermäßige private Vorräte anlegen.“

Mehl ist Weihnachtsware

Offensichtlich ist es derzeit Zufall, ob der Supermarkt in der Nachbarschaft noch alles vorrätig hat, was ein Hamsterkäufer so benötigt. In einem kleinen Einkaufsmarkt in der List sind die Klopapierregale prall gefüllt, es gibt auch Mehl und Hefe. „Warum auch nicht?“, fragt eine Kundin, „oder habe ich etwas verpasst?“ In einem großen Einkaufszentrum in der Südstadt hingegen ist die gefragte Ware aus – und zwar komplett. Drei Tage lang sind an bestimmten Stellen die Regale schon geplündert. In der Nordstadt kann ein Drogeriemarkt auch kein Klopapier mehr bieten. Die Kassiererin vertröstet die Kunden auf den nächsten Tag, da soll die neue Lieferung kommen.

Beim Discounter nebenan hingegen wird gerade eine frische Palette des begehrten Papiers in den Verkaufsraum gefahren. Auch Mehl, so die Mitarbeiterin, sei noch reichlich im Lager. „Mehl ist nämlich Weihnachtsware, und da im Advent traditionell viel gebacken wird, wird auch mehr bestellt.“ Und wenn die Hamsterkäufer zuschlagen, sind dann die Plätzchen in Gefahr? Die junge Verkäuferin zuckt gelassen mit den Schultern. „Lieferengpässe wird es nicht geben, das hat doch auch die Verbraucherschutzministerin gesagt.“ Diese Zuversicht allerdings scheint nicht bei allen Bürgern zu verfangen.

Protest mit brennenden Rollen

Dass es auch erklärte Gegner des Hortens in Hannover gibt, haben jetzt Demonstranten an der Goseriede gezeigt – und öffentlichkeitswirksam eine Rolle Toilettenpapier verbrannt. Das Künstler- und Satiriker-Netzwerk „Schuppen 68“ will aus Protest gegen sich anbahnende Hamsterkäufe infolge der Corona-Pandemie insgesamt 68 Rollen Toilettenpapier an verschiedenen Orten Hannovers verbrennen. Netzwerk-Sprecher Klaus-Dieter Gleitze findet „ Hamsterkäufe so überflüssig wie ein Kropf, das haben alle Erfahrungen der ersten Corona-Phase gezeigt“.Darüber hinaus sei ein solches Verhalten unsolidarisch gegenüber älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen, so Gleitze. Diese müssten, weil sie nicht schnell genug seien, dann tatsächlich bei einem ausschließlich durch Hamsterkäufe hervorgerufenen Engpass „in die Röhre gucken“.

