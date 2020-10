Hannover

Das Ansteigen der Infektionszahlen treibt prompt auch die Nachfrage nach Toilettenpapier wieder in die Höhe. Erste Hamsterkäufe sind zu beobachten – aber die Händler beruhigen. „Es gibt keinerlei Anzeichen für einen Engpass“, sagt etwa Edeka-Chef Thorsten Wucherpfennig: „Die Lager sind gut gefüllt, niemand muss sich übermäßige private Vorräte anlegen.“

„Kein Grund für Hamsterkäufe bei Toilettenpapier “

Im Frühjahr, zu Beginn der Pandemie, hatte sich eine Panikkaufspirale in Gang gesetzt. Aus Angst davor, dass andere mit Hamsterkäufen die Regale leerkaufen könnten, hatten Zigtausende Haushalte sich mit Toilettenpapiervorräten für Monate eingedeckt – was dazu führte, dass tatsächlich etwa zwei Wochen lang Lieferengpässe bei Hygienepapier bestanden. Wer nicht vorgesorgt hatte, stand vor leeren Regalen.

„Von einer Nachfrage wie im Frühjahr sind wir weit entfernt“, sagt Wucherpfennig. Aber man spüre durchaus eine leicht steigende Nachfrage – auch bei haltbaren Lebensmitteln.

Regale wieder gut gefüllt

Bei zwei Drogeriemärkten an der Lister Meile war am Donnerstagabend Toilettenpapier ausverkauft. Der Test am Freitagmorgen hat ergeben: Bei Rossmann waren die Regale wieder randlos gefüllt. Das Unternehmen gab am Freitag keine Stellungnahme ab. Aldi und Lidl hingegen bestätigten die steigende Nachfrage.

Kanzleramtsminister Helge Braun sah sich am Freitag genötigt, darauf hinzuweisen, dass „die Versorgung im Einzelhandel gewährleistet“ sei. Betroffen von den Hamsterkäufen war im Frühjahr nicht nur Toilettenpapier, sondern auch Hygienetücher, haltbare Milch, Nudeln und Konservendosen.

Toilettenpapierumsatz höher als im Vorjahr

Beim Toilettenpapier hatte es im Frühjahr einen schweren Umsatzeinbruch gegeben. Trotzdem lag die Nachfrage zwischen Januar und Mitte September nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Iri insgesamt um 6,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Es müsste also genug Toilettenpapier in den Haushalten sein – vor allem, da es sich aktuell um ein Virus handelt, das die Atemwege angreift, und kein Norovirus.

Von Conrad von Meding