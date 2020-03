Hannover

Das Toilettenpapier gibt es beim Rewe-Markt in Hannover-Linden inzwischen kurz vor den Kassen. Mehrere Paletten haben die Supermarktmitarbeiter dort abgeladen, das Einsortieren in die Regale lohnt ohnehin kaum. Auch am Freitagnachmittag ist zu beobachten: Viele Kunden nehmen zusätzlich zu den Einkäufen für den täglichen Bedarf noch eine Packung Toilettenpapier mit. Auch das Nudelregal ist recht leer, doch von großen Hamsterkäufen ist hier nichts zu spüren.

Anders sieht es in der Südstadt aus. Vor dem Edeka-Center hat sich ein langer Stau gebildet, der Parkplatz ist voll. Die Schlagen vor den Kassen reichen bis zur Mitte des Ladens – und das, obwohl alle Kassen geöffnet sind. Mehl, Toilettenpapier, Nudeln und Konserven fehlen in den Regalen. Dort scheint die Nachricht, dass von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen geschlossen bleiben, viele Kunden noch einmal mehr verunsichert zu haben. Einige Edeka-Märkte, etwa der in Döhren, fangen an, Toilettenpapier zu rationieren: Der Supermarkt bittet Kunden darum, maximal zwei Packungen zu kaufen. Der Rewe-Markt an der Limmerstraße gibt sogar nur ein Paket Toilettenpapier pro Kunden ab und begrenzt auch den Verkauf von Nudeln, Mehl und Reis auf drei Pakete pro Person.

Die Schlangen an den Kassen im Edeka in der Südstadt reichen bis in die Mitte des Markts. Quelle: privat

Handelsverband : „Es gibt noch keine Engpässe“

Für Hamsterkäufe gebe es momentan keinen Grund, sagt Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover. „Es gibt noch keine Engpässe. Wir sind in Deutschland gut aufgestellt.“ Der Handel sei in der Lage, alle Produkte nachzufüllen.

Aber auch sie habe beobachtet, dass es momentan noch recht unterschiedliches Kaufverhalten gebe: von Hamsterkäufen bis zum normalen Tagesbedarf. Dass die Kunden vermehrt zu Hygieneartikeln greifen und Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen, beobachte sie mit leichter Sorge. Kunden sollten nicht nur an sich denken, mahnt Dürrer. „Unser Ratschlag ist: Kaufen Sie weiter im gewohnten Rahmen ein.“ Normales Kaufverhalten verhindere Panik.

Konserven, Nudeln und Toilettenpapier fehlen: Leere Regale bei Edeka in der Südstadt. Quelle: privat

Handel abhängig von Lieferketten

„Interessant ist, dass die Menschen zu Lebensmitteln greifen, die sie sonst als Letztes kaufen würden“, sagt die Geschäftsführerin. Die Obst- und Gemüseabteilung sei nach wie vor gut gefüllt. „Dabei sollte hier mehr zugegriffen werden – das ist gut für das Immunsystem“, sagt Dürrer.

Die Warenbeschaffung sei „im Moment nur zu geringen Anteilen“ eingeschränkt. „Wir müssen sehen, wie sich das fortsetzt“, sagt Dürrer. Denn der Handel hänge auch von Lieferketten und Logistik ab. Aber: „ Deutschland ist gut versorgt“, beruhigt sie.

Obwohl alle Kassen geöffnet sind, bilden sich im Edeka-Markt in der Südstadt lange Schlangen. Quelle: privat

Von Lisa Neugebauer