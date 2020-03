Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sind neben Bars, Clubs und Fitnesscentern auch die Spielplätze in Niedersachsen geschlossen. Urlaube im In- und Ausland sind untersagt. Die Zahl der Infizierten steigt weiter an. Doch unterdessen ist auch im Uetzer Ortsteil Eltze der erste Corona-Infizierte in der Region Hannover offiziell als genesen getestet worden." Alle Informationen zur aktuellen Corona-Lage in Hannover und Niedersachsen bei uns im Liveticker zum Nachlesen.