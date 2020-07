Hannover

Eingeklemmt und hilflos in zwei Metern Höhe: Eine 16-jährige Jugendliche hat sich im Stadtteil Sahlkamp aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrer Hand im Scherengitter eines Tiefgaragenrolltores verfangen und wurde anschließend von dem sich öffnenden Tor etwa zwei Meter in die Höhe gehievt. Das Mädchen wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend nur leicht verletzt, hat es nach Angaben der Feuerwehr auch aufmerksamen Passanten zu verdanken. Sie eilten dem eingeklemmten Mädchen noch vor dem Rettungseinsatz der Feuerwehr zur Hilfe und stützten seine frei in der Luft hängenden Füße. So sei verhindert worden, dass der gesamte Körper der Jugendlichen über längere Zeit nur am feststeckenden Arm über dem Erdboden gehalten worden sei, teilte ein Feuerwehrsprecher nach dem Einsatz mit.

Feuerwehr spreizt Scherengitter hydraulisch auseinander

Die Einsatzkräfte waren zuvor gegen 19.50 Uhr über den Notruf wegen der bedrohlichen Situation zu der Tiefgarage an der Straße Hägewiesen gerufen worden. Der Rettungseinsatz an dem hochgefahrenen Rolltor in der Tiefgaragenausfahrt dauerte zwar etwa 45 Minuten. Die Befreiungsaktion hatte jedoch zuvor laut Feuerwehr nicht lange gedauert. Das Scherengitter des hochgefahrenen Rolltores sei mit einem mobilen Spreizgerät so weit hydraulisch auseinandergepresst worden, dass die Jugendliche ihre bis zum Gelenk eingeklemmte Hand herausziehen konnte, berichtete Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger. Nachdem die leicht verletzte 16-Jährige von einem Notarzt und Sanitätern zunächst in einem Rettungswagen behandelt worden war, brachten die Helfer sie in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH).

Keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Fahrlässigkeit

Wie es genau zu dem Unfall kam, können sich Feuerwehr und Polizei bislang nicht erklären. Offenbar habe das Mädchen in der Tiefgaragenauffahrt an dem Gitter oder Rolltor gespielt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Nachfrage der HAZ hin. Warum anschließend der Mechanismus zur Öffnung des Tores ausgelöst habe – möglicherweise über eine Lichtschranke – darüber kann laut Feuerwehr ebenfalls bislang nur spekuliert werden. Die Polizei hat jedoch trotz der ungeklärten Ursache die Ermittlungen zur Unfallursache eingestellt. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Fahrlässigkeit wegen versäumter technischer Wartung liegen demnach nicht vor, teilte die Polizeisprecherin auf Nachfrage der HAZ am Freitagmittag mit.

