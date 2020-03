Mühlenberg

Sie alle wollen, dass das Nahversorgungszentrum am Mühlenberger Schollweg wieder belebt wird: Die Sanierungskommission Mühlenberg hat eine Resolution verabschiedet, der Bezirksrat Ricklingen forderte die Stadt auf, sich für den Erhalt einzusetzen – und die Anwohner machen Druck. „Auch die Stadt will das sehr gern“, betont Alexander Rudnick, Geschäftsführer des gleichnamigen Beratungsbüros aus Barsinghausen.

Er und das Stadtplanungsbüro Plan Zwei sind von der Verwaltung mit der Förderung von Gewerbe und Einzelhandel in den Sanierungsgebieten Mühlenberg und Oberricklingen beauftragt. Die Revitalisierung des Schollwegs stehe auf der Auftragsliste ganz oben, sagt Rudnick. Gemeinsam mit Plan-Zwei-Stadtplanerin Kirsten Klehn setzt er sich nun dafür ein, dass ein Discounter in die verlassene Ladenzeile einzieht. Offenbar gibt es bereits mehrere Interessenten für das Objekt, darunter auch ein Lebensmittelmarktbetreiber.

Penny hat aufgegeben

Drei Eigentümern gehört die Ladenzeile am Schollweg. Mit ihnen stehen die Gewerbeberater bereits in Kontakt. Auch ein Verkauf des Gebäudes, das seit den Siebzigerjahren existiert, ist im Gespräch. Ärzte, Apotheke und Friseurgeschäft haben schon lange aufgegeben. Der Discounter Penny unterhielt bis Ende vorigen Jahres noch eine Filiale und verhandelte zuletzt mit der Stadt um eine Erweiterung. „Die darf es auch geben“, sagt Rudnick. Eine Aufstockung auf 800 Quadratmeter sei möglich. Doch Penny zog sich aus den Verhandlungen zurück. Das Geschäft lohnte sich für die Handelskette an dem Standort angeblich nicht mehr.

Nachfolge noch in diesem Jahr möglich

Einen Nachfolger haben Rudnick und Klehn im Blick. Aber auch ein weiterer Investor habe sich gemeldet – mit einem anderen Geschäftsfeld, wie es heißt. Konkreter können die Gewerbeberater noch nicht werden. „Wir setzen uns klar für die Ansiedlung eines Discounters ein“, versichert Klehn. Sollten die Verhandlungen erfolgreich sein, wären Umbau und Eröffnung noch in diesem Jahr möglich.

Anwohner wollen kurze Wege

Die Anwohner wünschen sich eine schnelle Lösung. „Das wäre so wichtig für uns hier“, sagt etwa Elisabeth Sax. Sie wohnt seit über 50 Jahren im Mühlenberger Norden. „Alles andere ist viel zu weit weg.“ Mit gut 700 Metern Entfernung ist der Rewe-Markt am Mühlenbergzentrum noch vergleichsweise nah gelegen. Kaufland in Bornum, die Märkte in Empelde und Lidl in Wettbergen-West sind deutlich weiter entfernt. Was die Anwohner in Mühlenberg rund um den Schollweg, aber auch im benachbarten Canarisweg brauchen, ist eine günstige Alternative – ein Discounter eben.

Investor mit anderen Plänen

Sollte es mit der Ansiedlung eines Marktes nicht klappen, könnte ein jahrelanger Leerstand drohen. Denn eine etwaige neue Nutzung durch einen anderen Investor bedürfe eines neuen Baurechts, erklärt Rudnick. Dafür müsste die Stadt ein offizielles Verfahren in Gang setzen. Und das braucht Zeit.

Von Marcel Schwarzenberger